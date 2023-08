Ciclismo, le ‘pro‘ scelgono Lucca Il Giro della Toscana sale sulle Mura

Tutto pronto per l’edizione 2023 del Giro Internazionale femminile di Toscana di patron Brunello Fanini, in ricordo di Michela Fanini, la campionessa scomparsa a cusa di un incidente stradale nel 1994. Dal 24 al 27 agosto sarà battaglia anche sulle strade lucchesi.

Presentazione in grande stile a Montecatini alla presenza del presidente Coni Toscana Simone Cardullo e del numero uno della Federciclismo regionale, Saverio Metti. Siamo arrivati alla 27ª edizione.

Quattro tappe, una cronometro, due arrivi in salita, uno adatto alle ruote veloci. E l’ultima frazione, quella che deciderà chi sarà la Granduchessa 2023, partirà da una location speciale: le Mura di Lucca.

I numeri. Alla manifestazione partecipano 28 team, 10 italiani, con 170 cicliste provenienti da 40 Nazioni e questo è un record. Così come le 400 persone che complessivamente muoverà la carovana tra atlete, tecnici, giudici, addetti alla logistica e molti altri. Oltre ai premi tradizionali, ci saranno anche quelli speciali, artistici, molto apprezzati, firmati dai ragazzi della Fondazione Maic (Maria Assunta in Cielo) di Pistoia: ragazzi diversamente abili del laboratorio "Arti e mestieri".

Prima frazione la crono individuale di 2,2 chilometri a Campi Bisenzio. Poi la seconda, il 25 agosto, la Quarrata-Serravalle di 99 chilometri; la terza, il 26 agosto, quella lucchese, la Segromigno-Porcari-Segromigno di 117. E’ una tappa che più di ogni altra rende ancor più vivo il ricordo della campionessa lucchese prematuramente scomparsa. Una giornata particolare che si aprirà con la Santa Messa in suo ricordo (Chiesa di Segromigno Piano, ore 10) e proseguirà con la visita dell’intera carovana alla sua tomba pochi secondi prima del via ufficiale. Momenti di grande emozione nel rispetto di un’atleta, Michela, che in pochi anni della sua comunque straordinaria carriera, aveva già portato in alto un settore, quello del ciclismo femminile, fino a quel momento poco conosciuto. La frazione, impegnativa e insidiosa nel finale, prenderà il via proprio da piazza "Michela Fanini" alle 12 e lì arriverà intorno alle 15.

Il percorso, quasi interamente pianeggiante, si snoderà lungo alcune delle strade più importanti dei comuni della Piana lucchese come Capannori e Porcari. La sorpresa, che potrebbe cambiare i connotati alla classifica generale, arriverà nel finale quando la strada si impennerà per salire fino a Valgiano. Conclusione il sabato con la frazione da Lucca a Montecatini Alto che deciderà la classifica finale.

Massimo Stefanini