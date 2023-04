"Ciao Pam, ci mancherai tanto" Muore a 49 anni per una malattia Oggi alle 16 i funerali a Careggine

"Pam, cara amica e guerriera, questa non ce la dovevi fare. Riposa in pace e che la terra ti sia lieve. Resterai sempre nei nostri cuori". Questo il sentimento di dolore espresso nelle centinaia di messaggi che si susseguono da ieri, allorché si è diffusa la notizia della prematura scomparsa di Pamela Vecchi di Careggine, 49 e una bella famiglia con marito e una bambina ancora piccola. La giovane madre era dipendente delle Poste a Piazza al Serchio, molto conosciuta e apprezzata, oltre che nella sua Careggine anche in buona parte della Garfagnana. La terribile malattia l’ha vinta nella serata di Pasqua, nonostante avesse adottato tenacia, determinazione e coraggio per affrontarla nei mesi passati. Nei tanti messaggi di condivisione e vicinanza con la famiglia per il terribile lutto, si legge infatti la profonda considerazione per il comportamento di grande dignità e determinazione che Pamela, chiamata Pam da tutti i suoi amici più cari, aveva tenuto durante l’ultimo e difficile periodo della sua vita. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal consigliere regionale del Pd, Mario Puppa, legatissimo alla comunità di Careggine, paese dove ha vissuto e è stato eletto primo cittadino per 15 anni.

"Sei andata via senza far rumore. Non è da te Pam, che si sentiva bene quando arrivavi, entravi, parlavi. Una presenza sempre viva, decisa, forte – ha scritto emozionato in suo ricordo -. Non lasciavi spazio a timidi approcci o mezze misure. Chi ti ha conosciuto ti ha amato anche per questo, per la spontaneità, la sincerità, i modi schietti di porti di fronte alle questioni. Approcci inusuali in tempi che esigono equilibrismi nei rapporti e particolari delicatezze nel maneggiare i sentimenti. Ma tu potevi permettertelo perché dietro a quella corazza d’acciaio hai sempre celato un grande cuore. Un cuore capace di un amore immenso che ti ha impegnata in tanti piccoli generosi gesti quotidiani, di aiuto al prossimo, di sostegno e amore. E chi ti ha conosciuta lo sa che ci sei sempre stata, per la tua meravigliosa famiglia, i tanti amici, i colleghi di lavoro e tutta la comunità di Careggine. E anche nei momenti più duri della tua vita hai trovato la forza di pensare prima agli altri, mantenendo una dignità assoluta, senza mai cedere il passo allo sconforto o alla rassegnazione". Le esequie si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Ss, Pietro e Paolo a Careggine.

Fiorella Corti