“Ci vuole subito la nomina di un commissario“

"Crediamo che per le Mura sia necessario un intervento urgente del Ministero e la nomina di un Commissario che si dedichi efficacemente alla tutela del nostro principale monumento. Non si può più tollerare che le Mura vengano messe a rischio a causa della scarsa attenzione dimostrata dal mondo politico che le trattano come una banale attrazione turisticacommerciale".

Questa la durissima la reazione del Comitato Vivere il Centro Storico alla notizia (decisamente annunciata visto lo stato in cui era ridotto) del crollo di una porzione del parapetto interno delle Mura. Vivere il Centro Storico ricorda come già nel 2021 aveva manifestato tutte le sue preoccupazioni negli incontri avuti con la Soprintendenza e il Ministero e sottolinea l’uso inadeguato dei fondi ricevuti (oltre 2 milioni di euro spesi per piste ciclabili e per le contestate barriere).

"Che quel tratto di parapetto era a rischio di crolli lo abbiamo affermato da anni – si legge in una nota – non è vero che è stato causato dalle piogge di un giorno, le quali eventualmente hanno rappresentato non più della classica “goccia che ha fatto traboccare il vaso“. La gente ci sedeva e ci saliva sopra come niente fosse e ci immaginiamo cosa sarebbe successo se quel crollo si fosse verificato durante i Comics o durante le carnevalate di recente invenzione? Ne volevamo parlare con l’assessore Buchignani che però non ci riceve nonostante la richiesta sia datata 23 gennaio. Credevamo che la ristrutturazione di quel tratto di parapetto fosse inclusa nei due milioni di euro finanziati dal Ministero, ma eravamo stati troppo ingenui, perché Buchignani ha confessato che questa opera era compresa nel piano triennale dei lavori pubblici per 80.000 euro. Dopo aver speso 2 milioni del Ministero per opere inutili, l’amministrazione intende far pagare ai lucchesi un opera necessaria, quando e se verranno trovati i fondi e, se tutto va bene, entro tre anni".