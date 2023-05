Ci saranno disagi per chi viaggia in bus soprattutto da Lucca verso la Mediavalle

Autolinee Toscane informa che oggi a causa delle interruzioni della viabilità conseguenti al Giro, ci potranno essere disagi per l’utenza, in quanto il transito sarà vietato a partire da due e ore e mezza prima dell’orario del passaggio previsto dalla carovana ciclistica che planerà a Lucca intorno alle 16. In particolar modo per gli studenti delle scuole superiori o comunque degli utenti che devono tornare verso la Mediavalle-Garfagnana lungo le direttrici Sp20 via Ludovica, Ss12 statale del Brennero, via del Morianese, mediante le corse con partenza da Lucca nella fascia oraria 12 – 16.30 sulle le linee: 51 Lucca-Morianese-Ponte a Moriano-Sesto di Moriano, E4 Lucca-Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano-Gallicano-Castelnuovo, E5 Lucca-Ponte a Moriano-Borgo a Mozzano-Fornaci-Barga, E10 Lucca-Ponte a Moriano-Fornoli-Bagni di Lucca, E12 Lucca-Morianese-Diecimo-Pescaglia-Pascoso, E13 Lucca-Ponte a Moriano-Mastiano-Gugliano, E14 Lucca-Ponte a Moriano-Vinchiana-Brancoli.