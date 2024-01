“Ci salva la vendita diretta“. L’appello dei manifestanti per rivedere prezzi e norme

La sintesi perfetta è quella di Leonardo Matteucci che manda avanti un’azienda di famiglia a Colle di Compito producendo farro, legumi e olio. “Mio padre sfamava una famiglia con 10 ettari. Io oggi ne ho 50 e se non faccio il giardiniere, in casa non si mangia. Cosa si può fare di fronte al prezzo del grano che l’anno scorso ci veniva riconosciuto al doppio di quanto ci viene pagato oggi? Per tutto è così, il valore del nostro lavoro si perde mentre i prezzi al consumatore salgono. Solo l’intermediario si giova di tutto ciò“.

“E’ ora di alzare la testa e di non farsi più telecomandare da Bruxelles – aggiunge Francesco Pracchia –. Questo cappio ce lo dobbiamo togliere dal collo“. Per questo scenderanno tutti in piazza domani – 60 trattori in corteo tra Capannori e Lucca – per una protesta, sottolineano, del tutto apolitica, nel pieno rispetto della legalità e per la rivedicazioni di diritti basilari. Roberto Micheli alleva bovini da carne: “Fanno venire tanta carne dall’estero che magari da noi parte come scarti e ritorna con un ’lifting’ perfetto. Che gli hanno fatto non si sa, che si mangia, in questo caso, nemmeno. Ci vorrebbe un’indicazione chiara, inteleggibile dal consumatore, che indica la provenienza. Invece al massimo viene esposto un codice che si riferisce al mattatoio che il consumatore non può decifrare“. Ci sono anche dei giovanissimi che ci credono. O che almeno ci provano. Come Francesco Lorenzetti, 19 anni. “In famiglia abbiamo da sempre un allevamento di vitelli – dice –. Non è l’unico mio lavoro, di questi tempi è più prudente tenere il piede su due staffe. Ma in famiglia do una mano, anche perchè è un impegno appagante nonostante le mille difficoltà del momento“. Gabriele Zanelli è un altro giovanissimo imprenditore: coltiva cereali, fieno e ortaggi a Santa Maria a Colle. “Finchè ci si fa si continua – dice – , i miei genitori lo facevano come passatempo e io ho iniziato sul serio, da un anno e mezzo. Non è facile, seminare si semina, ma si raccoglie poco. Dipende dal meteo, dai concimi. I contributi non ci sono anche perchè aiutano piuttosto le aziende montane con due pecore rispetto a noi che cerchiamo di dare linfa al settore“.

Parole che fanno eco a quelle di un altro giovane, Matteo Bertini, impegnato nelal coltivazione di fieno ortaggi e lavorazione del terreno. “E’ un lavoro che ti appassiona, ma qui stanno cercando in tutti i modi di farci smettere“. Un Sos che arriva chiaro e forte da tutti. “Io coltivo orgaggi a Capannori – così Matteo Del Sarto – ma è tutto sempre più difficile, ci si salva un po’ con la vendita diretta. Quindici anni fa produrre costava molto meno, dai concimi a tutto il resto. E poi ci sono i danni degli ungulati, un disastro“. “Se non si fanno politiche serie – così Michele Petrini che produce kiwi e cereali – si affonda tutti. Noi, ma anche il consumatore che paga sempre di più per non sapere cosa mangia“.

Laura Sartini