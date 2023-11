Chiusura di via delle Cartiere . Preoccupata l’amministrazione: "Tanti disagi per i cittadini"

Il sindaco e il vicesindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli e Giordano Ballini, esprimono viva preoccupazione per la scelta, da parte dell’amministrazione comunale di Pescia, di chiudere via delle Cartiere. "Comprendiamo la necessità di effettuare i lavori di manutenzione - spiegano - ma è necessario anche capire le necessità e le esigenze dei cittadini di Villa Basilica e delle tante aziende che insistono sul nostro territorio. Via delle Cartiere è l’unica strada percorribile per raggiungere la zona industriale, ogni giorno camion anche esteri passano da qui per raggiungere le nostre cartiere. Chiudere l’accesso significa impedire a un intero distretto di lavorare. Rinnoviamo la nostra disponibilità a trovare una soluzione comune che possa essere soddisfacente per tutti".

Nei giorni scorsi anche Confindustria Toscana Nord aveva espresso tutti suoi timori: "Non si parla di numeri minimali: sulla via delle Cartiere, infatti, transitano, giornalmente, tra i 250 e i 300 bilici, le aziende interessate occupano oltre un migliaio di risorse tra dipendenti e fornitoriclienti, a cui va aggiunto il cosiddetto indotto trasversale (che si sostanzia di varie realtà, dai servizi alle imprese fino alla produzione di macchinari per la lavorazione della carta)".

"La media del fatturato giornaliero perso durante l’interruzione sarà di almeno 1 milione di euro, danno che le imprese non sono in condizione di assorbire. Per questa ragione non comprendiamo l’atteggiamento di totale chiusura alle istanze della maggiore industria del luogo, che si era detta disponibile, fra l’altro, a sostenere il maggior onere per la organizzazione di una viabilità alternativa che consentisse il passaggio continuativo dei mezzi pesanti".