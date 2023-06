Chiuso un ristorante Lavoratori in nero

Ristorante etnico chiuso a Castelnuovo di Garfagnana. Molti i problemi riscontrati durante le indagini, che hanno evidenziato varie criticità e irregolarità che hanno portato alla chiusura dell’esercizio.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Lucca in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca e Massa Carrara, coadiuvati dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, hanno sospeso l’attività dell’esercizio pubblico, per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza.

Motivazioni decisamente serie e gravi, che hanno portato i Carabinieri a chiudere il ristorante e a sanzionarlo.

Dalle indagini sono risultate anche altre problematiche più gravi.

Su 11 dipendenti presenti sul luogo di lavoro ben 4 erano in nero, di cui 1 senza il permesso disoggiorno e tutti senza aver provveduto ad effettuare le previste visite mediche e formazione in materia di sicurezza.

Una situazione decisamente grave, viste anche le condizioni di lavoro a cui erano sottoposti i dipendenti, assolutamente senza rispettare nessun tipo di norma in materia di sicurezza.

Per questo i carabinieri hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 8120008, nei confronti di un noto ristorante etnico della Garfagnana. Al termine degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per circa 17.500,00 euro, ammende per circa 2.700,00 euro. Contestate anche sanzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.