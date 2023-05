Chiudono tre negozi in pieno centro

Tre negozi chiusi e con il cartello affittasi dislocati in pochi metri, due uno accanto all’altro. Succede a Porcari nella centralissima via Roma. Tutti sul lato destro procedendo in direzione di Rughi. Un’attività di generi vari, un’ex oreficeria e, leggermente più avanti, verso la rotonda, l’angolo del tè. Il periodo post pandemico ha senza dubbio influito, così come i costi dell’energia. Peccato, perché si tratta comunque di esercizi commerciali che rappresentavano un valore aggiunto. Tra l’altro, in vari punti, altre aperture ci sono state in questi ultimi mesi.

C’è da evidenziare che anche Porcari, come Altopascio, sta vivendo una fase particolare con i negozi che si allontanano dai centri storici, nel caso di Porcari c’è chi si trasferisce sulla via Puccini o Romana che dir si voglia, arteria di grande passaggio e di notevole movimento veicolare. Si devono comunque prevedere incentivi per aprire attività e tenere vivi i centri storici.

Ma. Ste.