Chiude il centro prelievi “Contenzioso non risolto“

La segnalazione arriva da Gianni Giannini, consigliere del Partito Democratico, e riguarda la chiusura di un servizio importante come il Centro prelievi di San Lorenzo a Vaccoli. “Causa della attuale chiusura - dichiara Giannini - il solito contenzioso su un problema di concessione che già aveva provocato uno stop temporaneo a dicembre“.

“L’edificio comunale (ex Circ.9) di via ponte Guasperini - S. Lorenzo a Vaccoli , è assegnato in coabitazione con un contratto concessorio ri-suddiviso fra Usl e Scuola di musica - INMusica – spiega Giannini –. La Usl, ha poi concesso in comodato alla Croce Rossa i locali al piano terra per il servizio prelievi e riconsegna referti. Tempi di utilizzo da parte della Croce Rossa: quattro mattine al mese per un servizio di circa 70/80 prelievi, principalmente utenza anziana che ha difficoltà a spostarsi. L’edificio non ha utenze separate, quindi le bollette dovrebbero essere ri-suddivise con un criterio concordato per l’ utilizzo temporale o per superficie occupata“. “La pretesa della Direzione della Scuola di Musica per una divisione al 50% ha spesso portato a confronti animati – sottolinea il consigliere Pd –. Dal contenzioso 2022 che portò a una temporanea chiusura, ad oggi, il Comune non ha mai provveduto a separare i contatori, e la Usl non si è mai adoperata per un subentro della Croce Rossa nel contratto di concessione, come più volte richiesto. L’ennesima pretesa di divisione al 50% delle ultime utenze, da parte della Direzione INMusica, ha provocato la definitiva disdetta del contratto da parte della Usl, rimettendo i locali alla proprietà entro il 31 dicembre 2023“.

“Tutto questo all’insaputa di Croce Rossa, avvisata last minute e quindi costretta a comunicare pubblicamente la fine del servizio. Ecco infine il lato oscuro della vicenda – prosegue –: ad immediata richiesta di Croce Rossa al Comune, di aprire una nuova concessione in continuità, l’ufficio patrimonio delle periferie (assessore Barsanti) ha fatto sapere che la concessione era già stata assegnata ad altra associazione. Ad oggi non siamo in grado di sapere il nome di questa Associazione, ma il lungo iter di avvicinamento sembrerebbe portare proprio alla scuola INMusica, il cui presidente/amministratore non sarebbe cambiato dal lontano Dicembre 2022“. Al riguardo è stata presentata un’interrogazione al sindaco.