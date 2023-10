Chiude “Fashion in Flair” a Lucca: Bellezza e Fascino del “Made in Italy”

Ultimo giorno di apertura, al Real Collegio di Lucca, per la XIV Edizione di “Fashion in Flair“, mostra mercato di prodotti artigianali Made in Italy. Per tre giorni, i suggestivi chiostri, insieme alle sale al pian terreno del Real Collegio, uno dei complessi monumentali più grandi e prestigiosi nel centro storico di Lucca, hanno fatto da da cornice all’edizione autunnale di “Fashion in Flair“, appuntamento fisso ormai da anni nel calendario del ‘Vivi Lucca’, con almeno due edizioni annuali. Una prestigiosa vetrina per 112 selezionati artigiani italiani, rappresentanti dell’alto artigianato Made in Italy nelle sue molteplici forme ed espressioni, ideata e promossa dall’Associazione Culturale “Eccellenti Maestrie”, in collaborazione con il Comune di Lucca, e grazie al sostegno del Consiglio Regionale della Toscana e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Tre giorni di shopping per scoprire le proposte moda Autunno-Inverno, e per acquistare abiti e accessori donna, uomo e bambino, frutto di lavorazioni artigianali caratterizzate da tipicità ed unicità.