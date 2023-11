Chiude “Da vicino nessuno è normale“

Oggi finissage della mostra “Da vicino nessuno é normale“ di Matteo Raciti a Maggiano. In programma due spettacoli itineranti a cura dell’attrice Chiara Gistri, alle 11 e alle 15, già praticamente esauriti, segno evidente del grande successo della mostra. L’esposizione allestita nell’ex manicomio di Maggiano e curata da Chiara Martine Menchetti, col supporto di MAT – Movimenti Artistici Trasversali, chiude dopo quattro mesi con un grande numero di visitatori, emozioni contrastanti e riflessioni importanti sull’importanza della salute mentale nella nostra società. Per l’occasione oggi sarà riproposta la performance teatrale, curata dall’attrice Chiara Gistri e dagli attori di Kalligeneia Teatro con la partecipazione eccezionale di Eleonora Di Vita, realizzata per l’inaugurazione della mostra. Una vera e propria esperienza immersiva ed itinerante all’interno degli ex spazi manicomiali, dove gli attori, vestiti di bianco con indosso una scultorea, quanto drammatica, testa di cavallo blu, si aggireranno fra gli spettatori e le opere in movimento, conferendo vita alle anime che hanno attraversato quel luogo. All’interno della mostra si potranno ammirare le foto di Valentina Ragozzino, che ha saputo raccontare la creazione di queste grandi sculture in cartapesta e ferro.