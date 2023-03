Chines: “Grave danno ambientale“ Parla la biologa che aveva riportato la natura ‘selvaggia‘ sugli spalti

Del taglio dei ‘corridoi ecologici‘ lungo gli spalti delle Mura parliamo con Arianna Chines, biologa ambientale che ha contribuito in prima persona alla realizzazione del progetto.

Quali erano i benefici che i ‘corridoi‘ davano?

"I benefici erano molti, tra tutti la tutela della biodiversità. Il traguardo più importante era la salvaguardia degli impollinatori, fondamentali nella nostra vita e nella nostra catena alimentare. La vegetazione che è stata tagliata ombreggiava i fossi, dando sostegno a invertebrati, pesci, uccelli e molto altro ancora. Abbiamo trovato dei nidi in questa vegetazione, la biodiversità che si era andata a creare era ricca e variegata. La vegetazione impediva inoltre la diffusione di focolai di zanzare: un rimedio naturale che evita l’uso di insetticidi. Erano tornate le lucciole vicino alle Mura".

Quale le conseguenze dal taglio della vegetazione?

"Le specie, animali e vegetali, che si trovavano nei corridoi ad ora sono senza una casa, hanno visto il loro ecosistema andare distrutto. L’erba tagliata che cade in acqua genera putrefazione e morte delle specie, senza tener conto del fatto che, con l’erba, sono stati frantumati anche i rifiuti. Sono stati poi distrutti nidi in formazione. Gabbiani, cornacchie e aironi stanno divorando pesci, anfibi e invertebrati che adesso non trovano più rifugio nelle erbe. Per me ciò che è successo è un vero e proprio danno, se non disastro, ambientale che, con volontà e impegno, può essere comunque risolto grazie all’immensa resilienza dell’ambiente".

I ‘corridoi ecologici‘ hanno fatto parlare di Lucca in tutto il mondo.

"Sì, io stessa ho tenuto convegni in numerose città dove il progetto veniva illustrato e preso come esempio. Erano un vanto per Lucca, un progetto su cui sono state svolte tesi di laurea e dottorati e che è stato preso come riferimento da molte altre città".

Ma come è nata l’idea?

"L’idea è nata nel 2020 quando, a causa del lockdown, l’erba intorno alle Mura non è stata tagliata per molto tempo. Abbiamo visto quanto la biodiversità si fosse arricchita in quel periodo: erano tornati gli uccelli, le farfalle e le api. Abbiamo quindi pensato, collaborando con gruppi di studio interdisciplinari e con diverse università, di lasciare degli spazi ‘incolti‘ nei prati intorno al centro storico per dare la possibilità alla natura di fare il suo corso e di riprendersi ciò che effettivamente è suo. In un periodo di crisi climatica come questo il rispetto della natura deve essere uno dei principi fondamentali da portare avanti, la natura ci regala infinite cose gratuitamente ma spetta a noi prendercene cura".

Giulia Alberigi