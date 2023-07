Chiese e musei aperti I tesori si svelano grazie alla Fondazione CrL

"Un giorno al Museo" è la denominazione del nuovo progetto che prevede l’apertura del Deposito museale di Arte Sacra Samuele Cecchi e della chiesa di San Michele a Castiglione di Garfagnana per due ore al giorno, dal lunedì al venerdì, nei mesi di luglio e agosto. Una novità assoluta resa possibile grazie all’adesione a un bando destinato agli under 30, veicolato dall’Associazione locale Ama cultura, oltre al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha visto la selezione di due figure fermate appositamente per l’incarico. Durante l’estate si occuperanno sia dell’apertura dell’area mussale sia della digitalizzazione dei documenti storici per facilitarne la consultazione.

"A piccoli passi nasce un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, conservazione del patrimonio storico e promozione dei giovani - commenta Matteo Marcalli, presidente di "Ama Cultura"-. Il tutto all’interno di una cornice straordinaria come quella di Castiglione, uno dei Borghi più belli d’Italia". Stesso percorso di valorizzazione per "La via dei tesori a Castiglione di Garfagnana", manifestazione in grande crescita partita ieri con l’inaugurazione nella chiesa di San Pellegrino in Alpe e che consiste nel poter visitare tutte le chiese del territorio dove saranno allestite mostre fotografiche. Quest’anno La via dei tesori sarà realizzata in collaborazione con il Circolo Fotocine Garfagnana e toccherà undici chiese, sparse tra capoluogo e frazioni. "Le nostre chiese, i nostri tesori - spiega il consigliere comunale alle politiche culturali Roberto Tamagnini -. La Via dei Tesori è un percorso alla scoperta del nostro patrimonio storico artistico e sarà la fotografia di giovani artisti a spalancare le porte di piccoli scrigni della nostra storia, da sempre punto cardine delle nostre comunità. Un percorso alla ricerca della bellezza in tutte le sue sfaccettature, destinato a un pubblico anche vicino alle nostre terre, ma desideroso di approfondire la conoscenza di ambiti dati troppo spesso per scontati.

Un viaggio nella fotografia di tanti artisti che con le loro foto indagano la società moderna, immortalano paesaggi mozzafiato, raccontano storie, offrendo spazi di riflessione. Le chiese vengono viste non solo come luogo di fede, bensì anche come palcoscenico dell’arte - conclude Tamagnini -. L’amministrazione di Castiglione ringrazia il Circolo Fotocine Garfagnana, don Giovanni Grassi e don Fulvio Calloni, con tutti i cittadini che in questi mesi saranno a disposizione per aprire le nostre chiese". Le mostre saranno aperte dalle 9 alle 19, dal mercoledì alla domenica, fino al 3 settembre.

Fiorella Corti