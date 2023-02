Chiedere aiuto è fondamentale

Michele è un ragazzo di 13 anni. A casa è un casino: litiga sempre con i genitori ed è preoccupato perché il padre ogni sera beve qualche bicchiere di troppo. A scuola va male e rischia di essere bocciato. Un sabato gli amici lo invitano ad una festa e gli offrono prima dell’alcool, poi una canna. Si sente stranamente meglio, più leggero e spensierato. Riprova anche il sabato successivo, e quello dopo ancora, e comincia a sentire di non poterne più fare a meno. Ci contatta tramite whatsapp perché è venuto a sapere che la nostra classe si sta occupando di questo argomento per La Nazione. Lo incontriamo. Ci dice che sta male. Non solo fisicamente, ma anche emotivamente: soffre d’ansia, non dorme la notte e non ha nessuno con cui parlare. Gli diciamo che il primo passo, dato che non ha ancora compiuto 14 anni, è rivolgersi a un adulto di cui si fida: i genitori, un insegnante, lo psicologo della scuola. Poi può recarsi in uno dei 3 centri dove a Lucca vengono presi in carico gli adolescenti con un disagio: il Consultorio Giovani nel vecchio ospedale dove si può parlare di ogni tipo di problema, anche legati alla sessualità e all’affettività. Il SerD dove può cominciare un percorso terapeutico mirato e l’UFSMIA dove dietro prescrizione medica viene effettuato un approfondimento ed attivato un trattamento terapeutico ed un piano di supporto per affrontare le cause del malessere. Lo rassicuriamo, ci ringrazia, gli auguriamo un bocca in lupo. (Michele è un personaggio inventato apposta per questa intervista, ma di ragazzi come lui ce ne sono tanti).