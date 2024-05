“Chet, we remember you“. Una giornata dedicata al poeta jazz

Un concerto, una tavola rotonda, due mostre: ecco “Chet, we remember you“, un’intera giornata tra musica, parole e immagini che il Teatro del Giglio e il Comune di Lucca, in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz, dedicano al leggendario Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti e cantanti jazz, che proprio a Lucca trascorse tra alterne e drammatiche vicende (soggiornò anche nel carcere di San Giorgio) un lungo scorcio di vita agli inizi degli anni sessanta. La data scelta, il 13 maggio, non è casuale: è il giorno della morte dell’artista nel 1988. Protagonisti della giornata saranno musicisti di fama internazionale quali Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Rita Marcotulli e Roberto Gatto, narratori d’eccezione come Domenico Manzione, studiosi di storia del jazz come Francesco Martinelli, testimoni diretti come Carlo Andrea Giorgetti e lo stesso Giovanni Tommaso, le cui vite professionali hanno incrociato quella di Baker.

"Un grande concerto – ha affermato durante la conferenza stampa di presentazione Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio - con maestri del Jazz internazionale. A Lucca, Baker era spesso ospite dell’Hotel Universo dove suonava la sua tromba seduto sul davanzale della finestra. Qui fu immortalato da Alcide nello scatto celeberrimo che lo ritrae e, sullo sfondo, la facciata del Teatro del Giglio. Per costruire il filo rosso che lega "Chet, we remember you" siamo partiti da questa immagine, che simboleggia l’unione di Baker e la sua immensa arte a Lucca e al Teatro. Coinvolgendo artisti, intellettuali e organizzatori teatrali di grande spessore cui va tutta la mia gratitudine abbiamo deciso di raccontare il Baker uomo, artista e nostro concittadino d’elezione. Un grazie sincero va a Massimo Scapecchi, a Martinelli Luce e al Grand Universe Lucca".

"La figura di Chat Baker ha un fascino e un carisma intramontabili – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Mia Pisano – come intramontabile è la sua musica. Lucca ha avuto un rapporto ambivalente con questo grande artista, essendo stata per lui una città per suonare e da cui trarre ispirazione, ma essendo anche stata un luogo di detenzione forzata, a causa dei suoi problemi con la droga. Grazie, al Teatro del Giglio per questo lavoro di ampliamento dell’offerta culturale cittadina e grazie al Circolo Lucca Jazz".

L’inizio di questa giornata è previsto alle 15.30 (ridotto teatro), con una tavola rotonda moderata da Giorgio Angelo Lazzarini, volta ad esplorare la figura di Bake, le vicende personali che lo legarono indissolubilmente e drammaticamente a Lucca, la sua figura di musicista. Interverranno, insieme ai musicisti Tommaso, Rava, Marcotulli e Gatto: Domenico Manzione, procuratore della Repubblica; Francesco Martinelli, storico e studioso di jazz; Carlo Andrea Giorgetti, già membro attivo del Circolo del Jazz; Vittorio Barsotti, presidente del Circolo Lucca Jazz.

Il concerto alle ore 21 concluderà questa intensa giornata con quattro interpreti d’eccezione che saliranno sul palcoscenico del Giglio per un’esibizione che ha già il sapore dell’evento, e che prevede in scaletta classici del jazz che Baker ha eseguito più volte nella sua vita artistica. Un ensemble di grandissima levatura artistica, a partire dal fondatore del Quintetto di Lucca, il contrabbassista lucchese Giovanni Tommaso, che con Baker, come con moltissimi altri interpreti di fama internazionale, del resto, ha condiviso il palcoscenico per un’intera una tournée.

Fabrizio Vincenti