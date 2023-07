Checco, il “maestro“ d’Amore Grande successo per lo showman

C’era tantissima attesa in città per lo spettacolo di Checco Zalone e il “sold out“ a quota 6mila persone, già ampiamente annunciato, ne è la migliore testimonianza. Ieri sera piazza Napoleone si è trasformata in un grande teatro nel quale il comico pugliese si è perfettamente sentito a suo agio, circondato dall’affetto del suo pubblico. Un pubblico di tutte le età, dai bambini in su, che si è esaltato e divertito per uno show di oltre due ore, bis compresi.

Non è la prima volta che il palco Summer ospita uno show non musicale, ricordando le performance di Fiorello, Enrico Brignano, Alessandro Siani, Conti-Panariello-Pieraccioni, senza dimenticare, fuori cartellone, Roberto Benigni. Ma questi appuntamenti sono sempre molto, molto graditi dal pubblico, che forse mai come oggi richiede di ridere o, almeno, di sorridere, anche a costo di dover anche riflettere su quello che viene proposto dal palco.

La comicità di Zalone non è mai fine a se stessa, proprio perché parte dalla vita di ogni giorno. “Amore + Iva“ sta sbancando tutti i record perché contiene un po’ di tutto: musica (ben quattro i musicisti sul palco e due attori), racconti, imitazioni, storie e personaggi che parlano di noi, tutto visto con gli occhi arguti e spesso dissacranti di Checco. Non mancano, ma non potrebbe essere altrimenti, riferimenti all’attualità, come si conviene a un comico, se si passa il termine, “impegnato“.

Intanto si apre e si chiude con Putin: prima in video, ringraziando l’Italia che, superando anche la Russia, gli ha dedicato una città, Putignano. In chiusura arriva anche di persona sul palco, spiegando il perché della sua perenne arrabbiatura, dovuta a un suo piccolo... difetto fisico. Zalone affronta i molti lati dell’amore, da quello che va oltre i pregiudizi a quello dell’accoglienza, affrontando a suo modo la questione delle adozioni delle famiglie arcobaleno e l’integrazione dei migranti.

E poi l’amor di patria e l’amore della musica, con le imitazioni del maestro Riccardo Muti e di uno dei tanti trapper che cantano la vita difficile di periferia e la voglia di ricchezza, perfetto stereotipo del rap americano. E ancora, un Vasco Rossi in versione terza età e un “veloce“ Andrea Bocelli. I bis sono ripetuti e sempre musicali, fino all’attesissima “Angela“. Checco suona piano e chitarra, dimostrando ottime doti di esecutore. Alla fine, faticosamente, riesce a “cacciare fuori“ la sua gente, accompagnandola con le note beatlesiane di “All you need is love“.

Paolo Ceragioli