”Che sarà delle fognature nell’Oltreserchio?“

Un cittadino, Fabiano D’Arrigo, scrive al sindaco di Lucca e al presidente di Geal Spa per evidenziare la situazione della fognatura dell’Oltreserchio.

"A marzo 2022 – si legge nella lettera – veniva inaugurata la fognatura nera dell’Oltreserchio: è passato un anno, ma la fognatura nera, là dove è attiva, è sottoutilizzata e i progetti di estensione della struttura all’intero Oltreserchio non ci sono".

Prosegue D’Arrigo: "E’ stato realizzato il collettore di collegamento di Nozzano Castello alto a quello principale; nell’autunno scorso, poi, c’è stato un dibattito sulla stampa locale, con interventi dell’ex sindaco Tambellini, del consigliere Raspini, della Geal e di altri, dal quale sono emerse le difficoltà a realizzare in tempi brevi la struttura fognaria, nonostante i numerosi e un po’ stucchevoli appelli ecologico-ambientali; in particolare – prosegue – è stato evidenziato che l’assorbimento (già a suo tempo contrastato sia da Pardini che da Raspini) della Geal in un’altra azienda regionale, previsto dal 2025, non rappresenta garanzia di maggiori finanziamenti, né di interventi celeri".

D’Arrigo domanda: "Poi cosa succederà? L’Amministrazione Pardini e la Geal procederanno d’ufficio, erogheranno sanzioni agli inadempienti, o mostreranno indulgenza? Il Comune e la Geal non devono sottovalutare il problema, ma operare per accelerare gli allacci possibili, deliberando agevolazioni finanziarie per le famiglie in difficoltà economica e a basso reddito".