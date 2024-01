Che pienone per i Carnevali. Marlia e Porcari fanno festa. Pubblico record e tanto divertimento

Il clima ha certamente agevolato l’afflusso, ma nessuno avrebbe immaginato il pubblico record del primo corso del CarnevalMarlia, che celebra i suoi 120 anni e anche a Porcari, già al secondo corso. Nella più popolosa frazione di Capannori già dal primo pomeriggio tutto esaurito: "Migliaia i presenti grazie al fatto che non c’era vento, con il sole si stava bene - spiega Pierangelo Paoli, uno degli organizzatori - si sono esibiti gli animatori di varie palestre della zona, c’erano gli alunni delle scuole. Domenica prossima il Drago vivente ed altre attrazioni per bambini, il raduno di moto e molto altro". Le sfilate proseguiranno il 28 gennaio, poi il 4 e l’11 febbraio, con eventuale recupero il 18 se ci sarà uno stop per il maltempo.

Anche il Carnovale porcarese, partito il 14 gennaio, non è stato da meno, anzi: "Sold out, pienone da non sapere dove ospitare la gente - commenta il sindaco Leonardo Fornaciari - siamo soddisfatti e lo sono coloro che allestiscono la manifestazione, l’associazione Happy Porcari e tutti quelli che lavorano per la riuscita dell’evento". Il Carnovale prosegue anche il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio. Senza recuperi. Nel paese famoso per la Torretta per tradizione si rispetta il calendario religioso: non si va mai, con le sfilate, oltre le Ceneri che in questo 2024 coincidono con il 14 febbraio. Martedì grasso, quindi, sarà il 13. Con maschere e coriandoli si chiude l’11.

Ma. Ste.