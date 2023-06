Che passerella spettacolare “Fashion weekend da ripetere Oltre 30 eventi in sinergia“

Come a New York, Milano e Parigi, anche a Lucca numerosi stilisti nazionali e internazionali hanno quest’anno potuto presentare al mondo le loro collezioni inedite. La Lucca Fashion Week(end), che si è svolta tra venerdì e sabato, è stata infatti il primo evento lucchese interamente dedicato alla moda che ha saputo coinvolgere tutta la città. Un fine settimana che, su impulso dell’amministrazione comunale, ha visto come assoluti protagonisti moda e artigianato, promossi ed esaltati da un eclettico programma diviso in due proposte parallele: Lucca Fashion Weekend e Lucca Fashion weekend Off. Oltre 30 singoli eventi e iniziative hanno caratterizzato centro storico e periferie in appena 48 ore, con protagonisti brand internazionali, ma anche artigianato e tipicità locali. Da sottolineare le numerose sinergie che hanno preso vita per LFW, con interi gruppi di attività della stessa zona che hanno saputo unirsi e condividere le idee per un prodotto unico e apprezzatissimo. E’ il caso ad esempio del quartiere dell’Arancio o di molti commercianti di via Fillungo e non solo, che hanno coinvolto tutti i cittadini, appassionati di moda, artigianato e curiosi.

Lucca Fashion Weekend è stata anche l’occasione per vivere e valorizzare i suggestivi sotterranei delle Mura, tra San Regolo, San Colombano, Santa Croce e San Martino, che per l’occasione hanno fatto da cornice ad eventi esclusivi e alle nuove collezioni di brand nazionali ed internazionali, alla presenza di addetti ai lavori, critici e giornalisti di settore. Una scenografia unica al mondo che ha saputo rappresentare al meglio il progetto. “Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione agli eventi di LFW e per il lavoro creativo che in sinergia ha coinvolto davvero tutta la città – ha dichiarato l’assessore Paola Granucci - Un evento attrattivo, con focus moda, che ha saputo creare opportunità e nuove vetrine per i commercianti“.