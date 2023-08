"Che meraviglia questa città A novembre torno per i Comics" La star Darko Peric scopre Lucca

di Iacopo Nathan

"E’ stata un’esperienza fantastica, tornerò per il Lucca Comics". Look da rockettaro, tatuaggi su braccia e gambe e un simpatico baffetto. Poteva sembrare il classico turista alla scoperta delle vie del centro, invece era niente di meno che l’attore Darko Peric, famoso in tutto il mondo per aver interpretato Helsinki nella serie “La Casa di Carta“. L’attore serbo è in vacanza in Italia con la famiglia, e ha deciso di venire a visitare il cerchio alberato. "La visita è durata poco - continua Peric - , circa due giorni, come tutte le cose belle della vita, che sono brevi. Sono rimasto entusiasta però di Lucca. Il mio amico David me ne ha parlato tanto, e ho voluto venire a conoscerla di persona. Ho fatto un bel giro, ho visto le Mura, che mi sono piaciute tantissimo, e la chiesa di San Michele, che mi ha stupito davvero tanto. Anche la casa di Puccini è stata fantastica da visitare, la musica è una mia grande passione". E a proposito di passioni, Peric è un grande amante della tavola e dei fumetti, due ingredienti che a Lucca non mancano di certo.

"Ho mangiato in piazza Anfiteatro, vera carne toscana... fantastica, davvero - conclude Peric - . Poi mi hanno parlato tanto dei Comics, io sono un grande appassionato del fumetto italiano, da Dylan Dog a Martin Mystere. Per questo ho deciso che a novembre tornerò per i Comics, non voglio perdermeli, questo è il mio “plan“. Lucca mi è piaciuta tantissimo e voglio tornarci presto". Il motivo è da ricondurre ad un amico, David Pietroni, che lavora con Peric come regista e produttore, che da anni vive a Lucca e ne aveva tessuto le lodi all’amico.

"Parlo con Darko di Lucca da anni - spiega Pietroni - . All’aspetto può sembrare un duro, un biker con tanto di barba e tatuaggi, ma è un artista a tutto tondo, una persona profonda e spirituale. Pensate che è un medico veterinario, anche se poi ha intrapreso una strada diversa, com’è noto. Ci conosciamo da tanti anni, e gli voglio veramente tanto bene. Quando ho saputo che sarebbe venuto a trovarmi a Lucca sono stato felicissimo. Ed è rimasto assolutamente incantato dalla città, che ad una persona che ama l’arte come lui non può non restare negli occhi e nel cuore. L’ho accompagnato in centro, da San Paolino a piazza Anfiteatro e sulle Mura. Non faceva che ripetermi “Fratello, questa città è meravigliosa“. Sono felice che abbia apprezzato Lucca, che per me è un gioiello".

"Conosco il sindaco Pardini da tanti anni - conclude Pietroni -, e ho deciso di farlo conoscere a Darko e visitare i luoghi simbolo. Siamo stati a Palazzo Orsetti, che Darko ha molto apprezzato e al museo di Puccini. Darko ama la musica e non poteva che restarne estasiato". Ironicamente, la star si è potuta godere anche la libertà di non essere riconosciuto e fermato da troppe persone, visto il cambio di look, abbandonando la lunga barba sale e pepe per un meno appariscente baffo. "“La Casa di Carta” è la serie europea più seguita al mondo - ha scritto sui social il primo cittadino Pardini - . Oggi è venuto a trovarmi Darko Perić, l’attore che interpreta il personaggio di Helsinki. La star, in questi giorni in visita a Lucca, è rimasta colpita dalle bellezze della nostra città e in particolare dalle sale di Palazzo Orsetti. Ringrazio Darko della visita e lo aspetto presto di nuovo".