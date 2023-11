“Che fine ha fatto il tavolo inclusione del Comune?“

“Che fine ha fatto il tavolo dell’inclusione del Comune di Lucca? Se lo chiede il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Odv, Domenico Passalacqua e ce lo chiediamo anche noi: perché non è più stato convocato? Che politiche sono programmate o in atto su questo argomento? E perché non discuterle con le associazioni che da sempre si impegnano sul territorio per l’inclusione di tutte e tutti? E che fine ha fatto il Piano per l’accessibilità (Peba) che dopo il centro storico, avrebbe dovuto esaminare i quartieri della città fino ad arrivare ai paesi e che aveva visto i settori sociale e urbanistica collaborare insieme proprio al tavolo dell’inclusione?”

A porre queste domande sono le consigliere e i consiglieri dei gruppi Partito Democratico e Lucca Futura, a qualche giorno di distanza dall’appello pubblico lanciato proprio dall’associazione Luccasenzabarriere.

“Negli anni passati il tavolo si riuniva con regolarità ogni mese e mezzo - spiegano -, poi da un anno, cioè da novembre 2022, non se ne è più saputo niente. Non si conoscono le politiche che l’assessorato al sociale sta portando avanti sul tema dell’inclusione e in generale sono sconosciuti i progetti, i programmi e le linee guida che dovrebbero alimentare e condurre le scelte e le visioni (sempre che ce ne sia una) delle politiche sociali, grandi assenti, a oggi, nella narrazione dell’amministrazione di Mario Pardini.

La sensazione, confermata da ciò che vanno dicendo molti rappresentanti di associazioni del territorio, è che la giunta decida in modo totalmente arbitrario chi ricevere e con chi dialogare.Tutti gli altri restano a guardare: non vengono ricevuti da sindaco e assessori, non trovano supporto nelle proprie iniziative, non ottengono attenzionI".