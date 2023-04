"Che fine ha fatto il progetto?" Remaschi duro con Menesini Nel mirino la circonvallazione

"Che fine ha fatto il progetto di fattibilità del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio?". Il quesito è posto dal consigliere provinciale e segretario regionale di "Azione", Marco Remaschi il quale in una nota osserva: "Il Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, aveva dichiarato che il progetto sarebbe stato pronto a fine febbraio, siamo a metà aprile e la Provincia di Lucca non ha ancora fatto sapere niente: così non va". Remaschi punta il dito contro Luca Menesini "in merito ai ritardi - si legge in una nota - che sta accumulando l’ente di Palazzo Ducale rispetto ai tanti cantieri aperti o da aprire sul territorio provinciale".

"Mentre il presidente Menesini annuncia con toni trionfalistici l’apertura del cantiere del nuovo ponte sul Serchio, minimizzando il fatto che quel cantiere parte con un ritardo importante, oppure nel frattempo che è riuscito a far perdere altro tempo al territorio provinciale per la sua posizione poco chiara in merito agli assi viari, tutto continua a tacere, invece, da Palazzo Ducale, per quanto riguarda altre opere strategiche della Piana - aggiunge Remaschi - , su tutte il progetto di fattibilità del terzo lotto della Circonvallazione di Altopascio".

"Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha dichiarato pubblicamente di voler sostenere la realizzazione dell’opera, che avrà il grande merito di eliminare il traffico pesante dal centro abitato della cittadina del Tau, creando quindi un collegamento migliore. Siamo a metà aprile e il presidente della Provincia ancora non ne ha dato notizia: né agli enti coinvolti, né alla cittadinanza - prosegue il consigliere provinciale e segretario regionale di “Azione“, Marco Remaschi - . Dovrebbe essere anche interesse di Menesini avanzare in questo percorso, visto che, dopo aver ottenuto i finanziamenti dalla Regione Toscana per il progetto di fattibilità (200mila euro) e dopo quanto fatto dal suo predecessore Stefano Baccelli quando era presidente, ora avrebbe lui l’occasione di essere ricordato come il presidente provinciale che ha concretamente risolto il problema annoso che riguarda Altopascio e l’intero sistema viario della Piana di Lucca".

"A questo punto - conclude Remaschi - ci auguriamo che la situazione si sblocchi quanto prima: il tempo ci dirà se il presidente Menesini sarà capace di aiutare il sindaco D’Ambrosio a chiudere l’accordo di programma, oppure se il suo sarà il solito giochetto per tenere in scacco qualcuno in vista delle elezioni provinciali del 2024".