Che festa a Valdottavo Ecco quali sono stati i costumi più belli

Seconda e ultima giornata del Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo domenica scorsa, un festa che ha confermato, se non accresciuto, il successo della precedente domenica, in termini di afflusso di pubblico e di spettacolarità. Alla fine la giuria ha emesso il verdetto che vede in classifica tra i gruppi: a tutto vapore "l’essenziale è invisibile agli occhi"; cerreto "da Belgrado 73 a Cerreto 23"; terzi a pari merito: Piccoli 2020 crescono "l’allegra fattoria" e la banda "carramba che banda".

Tra i carri questa la graduatoria finale: Forever young "dall’oriente con furore"; la pista "tritone e gli AtlantiDei"; i Merendoni "tempagnano’s Talent"; guglie & co. "E.Ti Telefono"; piccoli per sempre "Serafino e gli amici folletti". Va così in archivio la cinquantesima edizione del Carnevale di Valdottavo, con grande soddisfazione degli organizzatori, che non hanno lasciato niente al caso, coinvolgendo molte persone, tra ragazzi, adulti ed anche bambini in maschera.

Marco Nicoli