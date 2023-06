Che destino il Caffè Di Simo Veronesi pizzica il Comune "A che punto siamo arrivati Perché ancora tutto tace?"

di Teresa Scarcella

LUCCA

In posa di fronte a quella saracinesca abbassata da oltre dieci anni, con il sorriso e il dito alzato a indicare la storica targa, ma potrebbe essere letto anche come un “io ci sono“ oppure “ho una domanda“. E di domande, Alberto Veronesi, ne ha qualcuna a proposito dello storico Caffé Di Simo, tutte per il Comune. "Ma perché non mi hanno fatto sapere più nulla? Forse c’è già un progetto? Forse c’è già una soluzione? In quel caso sarei la persona più felice. Il Caffè Caselli Di Simo va riaperto" scrive nel “comunicato“ indirizzato ai media locali. Poi, contattato da La Nazione, approfondisce la questione. Il tono che usa è bivalente: da una parte ci tiene a rimarcare la stima e l’affetto nei confronti del sindaco Pardini, da lui appoggiato in fase di ballottaggio come lui stesso rivendica: "Stimo moltissimo Mario Pardini e la sua giunta, ho lottato fino all’ultimo per vederli al governo della città", quasi a voler mettere le mani avanti su eventuali insinuazioni su rotture o distacchi.

Ma - perché è evidente che c’è un ma - dall’altra non le manda a dire. Se il sostenitore politico gli accarezza la guancia, il presidente del Comitato per le celebrazioni pucciniane (nonché ex presidente della Fondazione sollevato dall’incarico proprio dall’amico Pardini un mese fa) gli tira le orecchie sul Caffè Di Simo. "Avevo letto che c’era la volontà di cercare una soluzione, ma poi il nulla" spiega Veronesi, riferendosi a quando l’assessora Pisano, tre mesi fa, affermava su queste colonne: "A fine mese (marzo) ci sarà un altro incontro con la proprietà, disponibile a trovare una soluzione a maggior ragione in vista del Centenario del 2024. Proprio dai fondi che verranno stanziati per quell’anniversario contiamo di trovare le risorse".

E anche secondo Veronesi le risorse ci sarebbero, ma allora cosa manca? "Un anno fa mi dicevo pronto a mettere all’ordine del giorno del Comitato una soluzione per la riapertura del Caffè - risponde Veronesi - e aspettavo dal Comune un progetto, un’idea. Mi sarebbe bastato anche un semplice contatto, ma nulla. Ho cercato più volte l’assessore, ma non sono stato richiamato". E oltre a ghostare lui, il Comune avrebbe ignorato anche il bando del Comitato - scaduto a marzo - per la raccolta di proposte progettuali relative alla tutela dei luoghi pucciniani. "Il Caffè Caselli è riconosciuto tra i luoghi pucciniani - aggiunge il presidente - e il Comune di Lucca avrebbe potuto richiedere il contributo, ma non lo ha fatto. La sensazione è che non ci sia abbastanza interesse. Ne va dell’identità cittadina e, tra l’altro, si tratterebbe di rispettare uno degli impegni elettorali". Così, per non far mancare la frecciatina conclusiva.