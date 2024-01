‘Che cento fiori fioriscano‘. Sereni esulta per il Di Simo ”Sarà uno spazio culturale“

"Ben scavato, vecchia talpa". Esordisce così il professor Umberto Sereni, comprensibilmente soddisfatto per la decisione dell’amministrazione comunale di Lucca di riaprire l’antico e blasonato “Caffè Di Simo”.

Sereni arriva a citare il suo vecchio “amico” Marx, per esternare tutto il compiacimento che ha visto in prima fila e quale decisore insieme al sindaco Mario Pardini, l’assessore alla cultura Mia Pisano.

"La chiamo ‘operazione recupero‘ – dichiara Sereni – perché in una città dove le cose non si riescono a fare, la riapertura del Di Simo è una notizia splendida; riapre uno spazio culturale, salva il centenario pucciniano, riqualifica via Fillungo; era l’obiettivo che da anni, il sottoscritto insieme ad altre 5-6 persone, ha perseguito senza sosta: adesso grazie anche alla disponibilità della proprietà ci siamo incamminati in questa direzione, e non rimane che auspicare iniziative di alta qualità per un luogo che tra l’Ottocento e il Novecento ha rappresentato il crocevia di importantissimi personaggi della cultura".

Umberto Sereni rievoca “quei” passaggi: "Da Giacomo Puccini a Giovanni Pascoli, transitando da Libero Andreotti (scultore di nascita pesciatina, ndr), questo è l’elemento connettivo che dal caffè di Alfredo Caselli è passato e che noi, grazie all’ importante decisione, dobbiamo riproporre. Come? L’ho detto: iniziative di un livello culturale molto elevato, partendo ad esempio da una mostra sul rapporto con Giovanni Pascoli".

Sereni traccia anche una sorta di canovaccio di idee propositive: "Gli aspetti gestionali – spiega – sono e saranno fondamentali; che non si scada nella gestione di bassa bottega o di parte, faremmo un torto al prestigio del luogo, alla storia e allo sforzo compiuto per arrivare alla riapertura del Di Simo; occorre istituire un organismo di tutto rispetto nella gestione delle iniziative - prosegue – per esempio includere le Fondazioni Pascoli e Ragghianti e il Comitato pucciniano stesso; siamo di fronte a un’0perazione straordinaria, un cantiere che ha le potenzialità per esprimere un’idea di Lucca che diventa identitaria, una Lucca a tutti gli effetti città della cultura".

Secondo il professore, naturalmente, una mostra non potrebbe esimersi dal ricordare "Alfredo Caselli, che da quel luogo fece transitare l’idea di cultura politica e di democrazia e che ha reso Lucca uno dei pochissimi luoghi in Italia dove ciò è avvenuto con tanto fervore". Peraltro Sereni annuncia che per i tipi di Maria Pacini Fazzi sarà ripubblicato il suo libro dedicato ad Alfredo Caselli e a quel caffè letterario che prese poi il nome Di Simo.

"Anni di battaglie – conclude Sereni – e anni di orecchie che non hanno voluto ascoltare; oggi, ripeto, grazie alla proprietà e all’assessore Mia Pisano, Lucca è culturalmente più ricca e per questo dico “Che cento fiori fioriscano”". Così, ancora una volta, Sereni chiosa con la citazione di un altro vecchio amico: Mao Tse- tung.