“Cgil Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato il falso su Sistema Ambiente“

Fiadel rigetta le accusa di essere schierato con Sistema Ambiente contro i lavoratori. “Quanto rilansciato agli organi di stampa da Cgil Cisl e UilTrasporti è assolutamente falso e diffamatorio – così Fiadel –. La nostra organizzazione sindacale tutela da anni i diritti dei lavoratori ed il servizio reso ai cittadini con una distinzione netta nei ruoli tra azienda e sindacato, e non si è mai tirata indietro negli scontri che si sono presentati in passato. Il personale di sistema Ambiente, in questi anni, sta lavorando con professionalità e responsabilità, nonostante tutte le difficoltà riscontrate a causa dell’invecchiamento del parco mezzi, e nella rotazione dei servizi nell’interesse della cittadinanza. È per quanto sopra che la Fiadel ribadisce, a seguito di mandato di tutti gli iscritti e simpatizzanti, di attendere l’ingresso dei neo acquirenti (Iren)“.