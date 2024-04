“Cessato il suon dell’armi“. Oggi in scena il concerto sul Puccini “contestato“. Mavilla invita alla distensione

C’è grande attesa per il concerto di oggi nell’ambito del cartellone di “Lucca ClassicMagic Festival“ arrivato alla decima edizione. Si tratta della composizione del Maestro Giacomo Puccini “Cessato il suon dell’armi” (I figli d’Italia bella) che sarà eseguita dall’orchestra del Conservatorio Luigi Boccherini e diretta dal Maestro GianPaolo Mazzoli. Un concerto inserito in un repertorio di proposte musicali di alto profilo da parte di Lucca Classica e che ha visto, solo due giorni fa, la trascrizione per pianoforte della Nona sinfonia di Beethoven proprio in occasione dei duecento anni della celeberrima sinfonia.

Nonostante il ricco panorama di eventi, si inserisce, non senza polemica, proprio l’attribuzione di esecuzione “inedita” alla Cantata del maestro Puccini. Rispetto alla quale, il “Boccherini”, ne rivendica la piena titolarità. Una presa di posizione che ha scomodato perfino i legali del Conservatorio lucchese, quale ennesimo cenno di frizione che, purtroppo, sembra contagiare tutto ciò che ruota intorno al tanto atteso Centenario, e dove le celebrazioni dovrebbero rappresentare un momento di conoscenza e divulgazione delle capacità artistiche e intellettuali del compositore. Sull’intricata vicenda, oggi interviene anche la direttrice della Fondazione “Simonetta Puccini per Giacomo Puccini” di Torre del Lago, Patrizia Mavilla.

"Quello che posso dire, nell’auspicio di rasserenare gli animi - afferma Mavilla - è ripercorrere brevemente i fatti che ruotano sulla Cantata; la prima esecuzione di essa risale esattamente al 6 giugno 2003; la nipote del Maestro, Simonetta, a seguito del rinvenimento di alcune parti nella casa di Torre del Lago, le consegna a Don Emilio Maggini che la completa nelle parti mancanti". Prosegue Mavilla: "Una di queste è quella del tenore, l’esecuzione è diretta dal Maestro Emilio Maggini che tuttavia la completa e propone al pubblico; si badi bene - sottolinea Mavilla - la Cantata è comprensiva di tutte le annotazioni apportate di proprio pugno da Giacomo Puccini: quella è stata la prima esecuzione in tempi moderni, diretta dal Maestro Gianfranco Cosmi". Pare di capire, dunque, che la rappresentazione di “Cessato il suon dell’armi” sia comunque già stata eseguita nel 2003, seppure non completa; e che quella attesa per l’esecuzione di oggi a cura dell’orchestra del Boccherini comprenderà – fra tutte – la parte mancante del tenore.

"Naturalmente - va avanti la direttrice della Fondazione - non conosco la partitura del Boccherini, tuttavia quello che posso dire è che la composizione noi la commercializziamo da tempo in “cd”, all’interno del bookshop della Fondazione a Torre del Lago e appare evidente che si tratta di qualcosa di edito".

Ma Patrizia Mavilla vuole principalmente mandare un messaggio distensivo: "Credo che sia una cosa importante, anche in questa occasione e facendo cenno all’importanza della figura di don Emilio Maggini per l’intera comunità lucchese, pensare a queste celebrazioni affinché il patrimonio del Maestro Puccini possa essere conservato e rappresentare veramente un bene comune; è un momento delicato - conclude - e dobbiamo essere uniti per tratteggiare la figura di Puccini facendola uscire fuori dai cliché, attribuendogli semmai l’enorme patrimonio che ha rappresentato e che rappresenterà ancora in futuro".

Uscire dai cliché, è l’auspicio, magari senza entrare nei grovigli delle carte bollate.

Maurizio Guccione