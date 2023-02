"Certo che sono divisivo per il Pd Gli ho tolto la poltrona in città"

Preferisce non commentare, Alberto Veronesi, le affermazioni dell’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Lazzarini, che lo ha invitato a dimettersi per il bene del Comitato stesso. "Lazzarini è un amico e non commento le opinioni di un amico" ha detto Veronesi pungolato sulla questione. Lazzarini è convinto che lui sia “ormai una figura divisiva per la città“ per proseguire serenamente il mandato, sarebbe meglio quindi “una figura istituzionale come il sindaco Pardini“. Per Veronesi, però, è ormai una questione politica e quindi affonda l’ennesimo colpo al suo acerrimo nemico: la sinistra.

"Che io risulti divisivo per la sinistra mi sembra ovvio, visto che, a detta di molti, sono colui che le ha tolto, a Lucca, la poltrona del comando - dichiara - Se ogni volta che la sinistra lo chiede bisogna dimettersi, fra poco assisteremo alle dimissioni non solo di Donzelli e Del Mastro, anche di Meloni, Salvini, Tajani, Pardini, Del Ghingaro e chiunque eletto con i voti dei cittadini. Il Pd è famoso per governare senza vincere le elezioni, lo ha fatto per 12 anni. Che lo voglia fare anche attraverso gli esponenti del centrodestra mi sembra addirittura paradossale".

T.Sca