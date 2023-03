Cerimonia per la rinascita Antica chiesa riapre al culto dopo 10 anni di chiusura

Dopo tanti sacrifici e fatica, finalmente, per la comunità di Verni, piccola frazione montana del comune di Gallicano, è arrivata l’ora di raccoglierne i frutti e annunciare orgogliosamente la riapertura al culto dell’amata e preziosa Chiesa di San Martino Vescovo. Un ritorno all’antico splendore che sarà condiviso pubblicamente con l’inaugurazione ufficiale che prenderà il via domenica dalle 15.30 con la solenne benedizione dell’edificio sacro, alla quale seguiranno i saluti delle autorità presenti e i ringraziamenti della comunità verso chiunque abbia contribuito a vario titolo all’importante ricostruzione.

La solennità della prima Santa Messa dopo anni di chiusura forzata, prevista alle 16 e celebrata dal vicario generale, monsignor Michelangelo Giannotti, precederà la grande festa con rinfresco organizzata per celebrare la giornata storica. Chiusa ormai da dieci anni a causa di importanti lesioni riportate a seguito del terremoto del gennaio 2013 che ne decretarono l’inagibilità, la Chiesa di San Martino Vescovo in Verni, della quale si ha traccia già nel 977 e compare addirittura in una Bolla di Papa Alessandro III del 1176, con le sue volte a crociera interamente affrescate, rappresenta un gioiello storico di inestimabile valore per tutto il territorio della Valle del Serchio.

L’invito alla partecipazione per la straordinaria giornata di domenica, dunque, viene rivolto a tutti quelli, non solo i paesani o i vicini di "casa", che hanno avuto e hanno tuttora a cuore le sue sorti. Ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Curia, il Ministero dei Beni Culturali, la Soprintendenza Archeologica, il Comitato paesano segnala l’importante lavoro dei tecnici e delle aziende che hanno determinato l’esito positivo del consolidamento, sottolineando come senza il loro supporto la realizzazione del progetto non sarebbe stato possibile. Operosi, tenaci e generosi come la stessa comunità di Verni, hanno affrontato tutte le incertezze che, soprattutto all’inizio del percorso, hanno contraddistinto l’avventura del salvataggio della chiesa parrocchiale, partita da zero risorse per arrivare a un costo totale di 480mila euro.

Tra loro, l’architetto Maria Lena Magnani e gli ingegneri Marino Moretti e Alessandro Donini, che saranno presenti e in prima fila alla cerimonia di inaugurazione. Per la giornata festiva si attendono nel borgo di Verni, anche molti rappresentanti istituzionali, dal sindaco di Gallicano David Saisi, a diversi primi cittadini dei comuni limitrofi, al presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, fino al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, e, ancora, rappresentanti della Curia arcivescovile di Lucca, di Enti diocesani per affari economici e della Soprintendenza.

Fiorella Corti