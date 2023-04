Cerimonia con alunni e associazioni

A Villa Basilica in programma un’iniziativa con la scuola. Insegnare a curare e tramandare la Memoria fin da piccoli, per crescere generazioni future ispirate dai valori di democrazia e libertà: è questo lo scopo dell’amministrazione Anelli che, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, ha organizzato la cerimonia istituzionale con i ragazzi delle scuole villesi. Mercoledì 26 aprile, alle 12, in piazza Vittorio Veneto, dopo i saluti istituzionali, il sindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli, insieme agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alle associazioni combattentistiche e d’Arma, deporrà una corona davanti al Monumento ai caduti di tutte le guerre, per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana dall’occupazione nazifascista.