"Cerco gli ultimi minuti di mio figlio" L’appello della mamma di Jeremy

“Raccontatemi gli ultimi attimi di vita di mio figlio...”. E’ il commovente appello lanciato sui social da Deborah Favilla, la mamma di Jeremy Bianchi (nella foto), il 20enne morto lo scorso febbraio dopo uno schianto in moto contro gli archi dell’acquedotto del Nottolini a a Sorbano del Giudice. Il 18 febbraio il ragazzo era stato sorccorso e poi ricoverato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cisanello, ma era purtroppo deceduto il giorno successivo.

La donna si rivolge ai soccorritori del 118 che intervennero per primi sul luogo dell’incidente. “Di quei momenti mi è rimasta solo l’immagine dell’ambulanza chiusa con il mio ragazzo all’interno: vorrei conoscere e ringraziare chi lo ha soccorso”, sottolinea Deborah Favilla.

"Forse per qualcuno è un appello senza senso, ma per me no – scrive la mamma di Jeremy – . Desidererei conoscere o parlare con chi ha soccorso, per primi quelli del 118, mio figlio Jeremy Bianchi il 18 febbraio nell’incidente a Sorbano del Giudice agli archi. Che ringrazio di cuore. Vi chiederete “perché?!”. Perché quel giorno appena arrivai sul posto i poliziotti non mi fecero avvicinare e io ho solo quell’immagine dell’ambulanza chiusa con mio figlio dentro aspettando l’elicottero. Mi manca quel pezzo prima che lo raggiungessi a Cisanello... Manca a me (non per altro), manca a me come mamma, perché vorrei sapere ogni attimo dall inizio, vorrei che mi raccontassero tutto, ogni minimo particolare. Mi appello a quelli che erano lì del 118, se qualcuno leggesse, per favore scrivetemi“.

L’appello accorato di una madre che cerca di collocare al loro posto tutti i più piccoli frammenti di una tragedia che è così difficile da accettare e da elaborare. Deborah quel pomeriggio dl 18 febbraio era arrivata sul posto a Sorbano del Giudice poco dopo lo schianto della moto Kawasaki del figlio Jeremy con una Fiat Panda: il giovane era finito contro una colonna degli archi dell’acquedotto ed era rimasto a terra esanime.

Il conducente dell’auto e un amico di Jeremy avevano allertato subito il 118. I soccorsi erano stati tempestivi e il ragazzo era stato trasferito poi a Cisanello a bordo dell’elisoccorso. All’ospedale pisano i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma il giorno successivo il cuore di Jeremy si era purtroppo fermato.