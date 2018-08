Bagni di Lucca (Lucca) 4 agosto 2018 - È stato ritrovato morto un cercatore di funghi che da stamani, sabato 4 agosto, familiari e conoscenti stavano cercando dopo che non erano riusciti più a contattarlo. L'escursionista, Marco Bacci, 55 anni di Viareggio (Lucca), era andato con la moto da trial sui sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca, per cercare funghi. Probabilmente una caduta, forse in un dirupo, ha causato il decesso.

L'incidente potrebbe risalire a stamani. Ci sono volute molte ore di ricerche per individuare il corpo, in una zona isolata e boscosa. Lo ha ritrovato un amico, che aveva provato a contattarlo, circa 150 metri sotto un sentiero nei pressi di località Limano. Una squadra del soccorso alpino ha raggiunto il luogo dell'incidente, mentre l'equipaggio dell'elicottero Pegaso 3 ha proceduto al recupero della salma col verricello.

Decisivi per il ritrovamento sarebbero stati i cani dell'uomo. Una volta che il loro padrone è caduto, uno è rimasto a vegliare la salma, mentre l'altro è ritornato verso il paese. Vedendo questo cane da solo, alcune persone hanno iniziato a preoccuparsi e hanno tentato di contattare il cercatore di funghi, senza però avere risposta.