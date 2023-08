Centrosinistra torna all’attacco ”Solo feste, manca la sostanza“

"La giunta, anche d’estate, si occupa di feste ed eventi, ma sulle partite strategiche è tutto fermo. Quand’è che anche la sostanza, oltre che l’apparenza diventerà centrale per il sindaco Pardini, sempre impegnato a presenziare a qualche evento?". Lo chiedono in una nota i consiglieri di opposizione che accendono i riflettori sulle tante questioni tuttora ferme. Troppe per l’opposizione.

"Questioni – spiegano – che non esistono nella narrazione quotidiana, tutta incentrata da oltre 12 mesi sugli eventi, le feste, la competizione spasmodica di qualche assessore a presenziare sui media per reclamare questo o quel successo, soprattutto quando si tratta di rimbalzare i numeri di presenze turistiche mordi e fuggi. Per tutta l’estate il sindaco ha addirittura sospeso il ricevimento con i cittadini per dedicarsi esclusivamente a feste e cene. Eppure c’è la questione Mercato del Carmine rispetto alla quale sono più le incertezze che i punti fermi, a partire dalle risorse del Pnrr che rischiano di andare perse; o ancora la partita relativa alla gestione degli impianti sportivi e al nuovo stadio, che non si farà più: in particolare per quest’ultimo aspetto, dopo anni di propaganda terribile sul fatto che il nuovo stadio non si sarebbe fatto perché l’amministrazione Tambellini non ci credeva, ora si lascia annunciare alla società sportiva che il nuovo impianto non si farà più nel silenzio generale di tutti, a partire dall’assessore Barsanti".

Dubbi e critiche vengono avanzati anche sul nuovo Regolamento di polizia urbana, che non affronterebbe il tema della crescente insicurezza che da anni si vive anche in centro storico. "E che dire – conclude la nota – del turismo di massa di tipo predatorio, che sta colpendo anche la nostra città al punto da iniziare a far lamentare anche qualche albergatore? Oltre a presenziare agli eventi a nastro – chiude il centrosinistra – e a essere elemento decorativo dei due assessori-ex candidati sindaco in perenne competizione tra loro - Santini da una parte e Barsanti dall’altro - il sindaco Pardini pensa di battere un colpo e iniziare ad amministrare la città?".