Centrosinistra a Lucca, "Abbiamo dettato l'agenda" sulla Commissione Idrica

Il centrosinistra ci mette il cappello sulla nuova commissione sul servizio idrico. Per la serie: bella l’unità di intenti, nobilissima, però chi l’ha voluta? È lì che, tra i banchi del consiglio comunale, l’opposizione alza la mano e dice: “Noi“. "Abbiamo dettato l’agenda" è infatti l’incipit del suo intervento all’indomani dell’approvazione della (loro) mozione, a chiusura di un consiglio comunale straordinario voluto, appunto, da loro. "Questo tema è rimasto per un anno sullo sfondo degli interessi amministrativi, degli eventi - ha voluto sottolineare Francesco Raspini nel rivendicare la paternità del risultato - nonostante le scadenze imminenti. Sembrava non importare a nessuno". Ed effettivamente nel silenzio ha fatto presto a rimbombare la voce della minoranza, che ora si dà una pacca sulla spalla e intanto riconosce la collaborazione dall’altra parte (non di tutti). "Riteniamo di aver svolto un bel servizio politico - continua Raspini - i nostri contenuti sono poi diventati di tutti. È curioso che alcuni rappresentanti della Regione siano venuti (a casa nostra ndr) a fare la lezioncina ai lucchesi. Ma do atto al sindaco che, a differenza di alcune forze politiche che hanno voluto piantare bandiera, vedi Lega, ha cercato di tenere un approccio risolutivo". Ma, parlando a questo punto della famosa unità di cui sopra, quale sarà il lavoro della commissione che, stando alla volontà del centrosinistra, dovrebbe essere rappresentativa di tutti i gruppi consiliari.

Per l’opposizione gli obiettivi irrinunciabili sono i seguenti. "L’effettuazione di tutti gli investimenti necessari alla sempre più capillare erogazione del servizio e alla salvaguardia ambientale del nostro territorio; il mantenimento di un favorevole carico tariffario; la garanzia di un adeguato livello di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per cui serve una grande iniziativa politica per intercettare le risorse necessarie".

E poi, ancora, "tutelare chi lavora in Geal, difendere la professionalità, la qualità dell’azienda e la lucchesità - sempre Raspini - E con questo significa anche garantire un ruolo importante a Lucca. L’acqua, dopotutto, è quì ed è un potere contrattuale. È tra i bacini idrici più importanti della Toscana, tutelarlo sarà interesse anche di tutta la costa che se ne serve. Bisogna quindi negoziare perché vengano garantiti gli interessi a lungo termine della città che, al di là del nuovo assetto societario, deve poter incidere".

Tere. Sca.