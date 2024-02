Centrodestra, si riapre il confronto. Se non c’è l’intesa a livello locale decideranno i vertici regionali

Una giornata frenetica per i vertici regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il nocciolo della questione è ancora la candidatura a sindaco di Capannori per la coalizione di centrodestra, data comunque per imminente. Al momento l’unico nome che circola è quello del consigliere comunale Matteo Petrini in quota Fratelli d’Italia. Ma la decisione fiorentina, sembra aver rimandato a un ulteriore passaggio a livello locale la decisione dell’investitura.

Lo conferma anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Carlo Bigongiari: "La decisione mi sembra sennata - afferma - credo che sia giusto continuare con il confronto che è senz’altro utile a individuare la persona da candidare alla carica di sindaco".

Intanto tra oggi e domani è previsto il tavolo provinciale e comunale delle forze politiche del centrodestra che dovranno cercare un punto di incontro. In caso di mancata intesa però, a quel punto tutto di nuovo tornerebbe ai vertici regionali dei partiti della coalizione – FdI, Forza Italia e Lega – che giovedì prenderanno una decisione definitiva. Su Petrini, nei giorni scorsi, si era speso anche il deputato di FdI Riccardo Zucconi. Ma le decisioni, peraltro delicate, probabilmente hanno bisogno di tempo aggiuntivo. Un tempo che, a sentire il candidato della lista civica “Capannori Cambia”, Paolo Rontani che guarda comunque all’area del centrodestra e che potrebbe costituire un serbatoio prezioso di preferenze, “non coincide con l’impellenza di arrivare a far partire la campagna elettorale, allargando il consenso di opinione e proponendo programmi alternativi al centrosinistra”. Indubbiamente questo ulteriore passaggio sposta le lancette dell’orologio elettorale più avanti e questo, per molti, non è un segnale positivo.

E’ vero, dicono in molti, che anche a Lucca, in occasione dell’investitura di Mario Pardini ciò avvenne a ridosso della scadenza elettorale, ma non tutte le elezioni, né la storia dei luoghi dove avvengono, sono uguali. Al momento, però, l’unico nome che è in predicato è proprio quello di Matteo Petrini. Se così fosse la sfida, almeno quella rappresentata dai “due blocchi”, sarebbe quindi interessante: due giovani (Del Chiaro e Petrini), entrambi, seppure con ruoli diversi, conoscitori della macchina comunale. A Capannori, lo ricordiamo, i partiti del centrodestra hanno esplorato diverse strade, una fra tutte quella di chiedere all’attuale assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini, di tentare la sfida in questo territorio, dove peraltro il giornalista risiede. Ma Santini, comprensibilmente, ha rifiutato preferendo rimanere a gestire il suo ruolo di assessore della città capoluogo.

Intanto il candidato di centrosinistra incassa l’appoggio del Psi che, in una nota, parla di un "giudizio positivo sulla candidatura di Giordano Del Chiaro; abbiamo avuto modo di apprezzarne le sue qualità di amministratore e la sua forte attenzione alle tematiche ambientali e del lavoro; ha dimostrato autorevolezza e capacità di fare squadra, sia nella fase di governo che in questa dove c’è da costruire una nuova casa del centrosinistra capannorese". Secondo il segretario del Psi Rossano Lenci, "ci sarà da lavorare su grandi temi quali la scuola, agricoltura, sociale e ambiente e sviluppo perché per i socialisti - conclude - sarà importante il rapporto con il tessuto produttivo".

Infine è probabile che anche Unione Popolare, lista elettorale di sinistra, si presenterà con un proprio candidato sindaco (sarà una candidata?) e un programma alternativo.

Maurizio Guccione