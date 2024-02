Centrodestra, sferzata di Bigongiari ”Scegliere donne e uomini migliori”

"Bisogna scegliere le donne e gli uomini migliori, evitando forzature attraverso un confronto nel centrodestra in cui tutti i partiti abbiano la stessa voce in capitolo. Solo con decisioni realmente collegiali e senza imposizioni, la coalizione potrà avere quella coesione che sta alla base del successo elettorale".

Lo afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari. L’amara e per certi versi prevedibile sconfitta – viste le dure contrapposizioni sviluppatesi nel centrodestra prima di arrivare a una candidatura unitaria in Sardegna – danno lo spunto per una riflessione a Bigongiari in vista prossimi appuntamenti elettorali in Lucchesia.

"L’esito delle elezioni in Sardegna – spiega – conferma che il ruolo di Forza Italia all’interno della coalizione è centrale: il perno dell’alleanza che non arretra, ma anzi conferma e amplia il suo consenso. Nella tarda primavera i cittadini di alcuni Comuni della provincia di Lucca saranno chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco, e abbiamo sempre detto che l’individuazione del candidato è fondamentale e adesso a maggior ragione il concetto è ancora più valido alla luce della battuta d’arresto in Sardegna".

A Capannori, per ora, il centrodestra non è arrivato a una sintesi e all’individuazione di un candidato comune, mentre le settimane scorrono, ma per Bigongiari non è tempo buttato.

"Quello che ci siamo presi finora – aggiunge – è quindi il giusto tempo per evitare che la fretta possa far commettere errori. A Capannori comprendo e condivido la preoccupazione delle liste civiche che saranno al nostro fianco, ma il percorso fatto fin qui è stato necessario e adesso che siamo quasi alla meta non dobbiamo disgregarci".

Per il coordinatore azzurro, la vittoria nel comune da decenni in mano al centrosinistra è comunque possibile. "Dopo venti anni di governo del centrosinistra – conclude – a Capannori c’è voglia di cambiamento, e dobbiamo interpretare il desiderio di voltare pagina facendo per primi (partiti e liste civiche) ciò che facciamo con i cittadini: non venire mai meno al dialogo. Manca poco e il centrodestra sceglierà chi correrà per la carica di sindaco, al termine di un percorso in cui non verrà lasciato nulla di intentato e in cui ognuno avrà pari dignità. Auspico che sia veramente così. Ce lo chiedono gli elettori, che vengono ben prima delle strategie politiche. Questo non è perdere tempo, ma cogliere tutti i dettagli per mettere in moto una macchina vincente, guidata dall’unità e dalla concretezza".