Centrodestra nel caos. Diviso e senza candidati

A due mesi dal voto, giorno più giorno meno, le scelte del centrodestra lucchese sui candidati sindaci di molte località sono ancora avvolte nelle nebbie.

A partire da Capannori, comune non certo di secondaria importanza visto che è il secondo della Piana di Lucca e terzo a livello provinciale, dove il centrodestra è attualmente bloccato e senza un candidato ufficiale ai nastri di partenza. La giostra dei potenziali nominativi, mentre il centrosinistra ha da mesi scelto il suo candidato, segnala un continuo sali scendi, con i partiti che non hanno ancora trovato la quadra. Del

resto, la sensazione è che nessuno si voglia intestare una possibile sconfitta, a cominciare da Fratelli d’Italia che, quale partito di maggioranza relativa avrebbe la possibilità di gettare per primo nella mischia un suo candidato. Quello che doveva essere il suo alfiere, il giovane consigliere uscente Matteo Petrini si è sfilato dalla corsa. E ora si procede a vista, con chiari segnali di scollamento con Forza Italia e Lega che anche in virtù di un documento firmato tempo addietro da tutte le forze politiche su una possibile rosa di candidati. La situazione di Capannori non è l’unica.

Anzi, in Mediavalle e Garfagnana si sfiora il caos, con forti tensioni prima di tutto interne sempre a Fratelli d’Italia sui nominativi da schierare: situazioni conflittuali, anche molto conflittuali in alcuni casi, si sono palesate a Borgo a Mozzano, Barga, Gallicano, Castiglione Garfagnana e l’elenco potrebbe essere ancora più lungo: dii fatto, non c’è ancora un accordo in ogni posto, nemmeno, per il momento, a Castelnuovo Garfagnana.

Un quadro a dir poco preoccupante e che evidenzia ancora una volta tutte le difficoltà in sede locale, nonostante nelle tornate regionali e nazionali il centrodestra sia chiara maggioranza a livello provinciale.

Per provare a mettere ordine, è atteso nei prossimi giorni l’arrivo dell’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione per Fratelli d’Italia. il tempo corre inesorabile: servono soluzioni per evitare il cappotto, ovvero un disarmante filotto di sconfitte nei comuni al voto.

Fabrizio Vincenti