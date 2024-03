Centrodestra ancora in attesa. E Lega si prepara a correre da sola

Fratelli d’Italia e Forza Italia sono intenzionate a convergere su Rontani in caso di rinuncia di Matteo Petrini, la Lega punta ancora sull’esponente di Fratelli d’Italia, il quale però non ha ancora specificato se accetterà la candidatura oppure no. La telenovela sulle decisioni del centrodestra per le amministrative di Capannori aggiunge ogni giorno una puntata nuova. Il Carroccio, in alternativa, potrebbe addirittura correre da solo, con Domenico Caruso o Gaetano Spadaro, attuali consiglieri comunali. In quel caso sarebbe una spaccatura che potrebbe determinare gli esiti della competizione elettorale. Si tenta di mediare. Il partito di Salvini non vuole il timbro di una eventuale sconfitta, rappresentare lo schieramento che ha ...strappato. L’ago della bilancia è ovviamente Petrini, dal quale la coalizione attende chiarezza definitiva.

Dopo che il suo nome era stato dato quasi per sicuro, dal 5 marzo c’è l’ufficialità. E’, o meglio sarebbe, per lui l’investitura, solo che il capogruppo FDI ha lanciato segnali di possibile disimpegno. Fino a questa notte si sono susseguite le riunioni per trovare una soluzione tra i vertici comunali e quelli provinciali dei tre partiti della coalizione. Poi deciderà il regionale, che però non vorrebbe far calare dall’alto la scelta.

Un vicolo cieco, un labirinto in cui la destra si è smarrita. E’ vero che ci sono tre anime da far convivere, quella più schierata con i valori della destra, Fratelli d’Italia; l’area più moderata, Forza Italia e una Lega che deve anche fare i conti con una situazione in evoluzione anche al proprio interno. Nel frattempo cresce come l’alta marea il malcontento degli elettori di quel settore politico. Una delusione malcelata e che non trova spiegazioni, visto che i partiti a malapena parlano tra di loro.

Il classico uomo della strada, come si suo, dire, non comprende. Una mancanza di strategia che preoccupa. A 80 giorni dall’appuntamento con le urne, a 52 dalla presentazione delle liste, non avere ancora il candidato è davvero una anomalia. Considerando l’estensione del territorio capannorese e le oltre 40 frazioni, diventa difficile impostare pure gli incontri con la gente. Le prossime ore dovranno essere quelle decisive e fondamentali per trovare la quadratura del cerchio. Anche perché Del Chiaro e Rontani stanno procedendo spediti con le loro campagne.

Massimo Stefanini