Centro storico e Mont’Alfonso Visite guidate

La Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana porta a conoscenza che, in occasione della manifestazione "Selvaggia - Festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme", che si svolgerà domani e domenica, sarà possibile partecipare a visite guidate nel centro storico e alla Fortezza di Mont’Alfonso con guide professioniste. Il costo è di 10 euro a persona, con gratuità per bambini sotto ai 12 anni. Sconti per gruppi organizzati di 10 o più partecipanti. Il punto di ritrovo e di partenza per tutti i tour è davanti all’Ufficio Pro Loco di Castelnuovo, in piazza delle Erbe. Queste le proposte: domani, dalle 10.30 alle 12, tour del centro storico di Castelnuovo con le sue principali attrazioni e i suoi monumenti. Prenotazioni entro le ore 9.45 di domani presso l’ufficio Pro Loco Castelnuovo, tel. 0583.641007. Nel pomeriggio, 16.15-18.15, giro del centro storico, come sopra. Prenotazioni entro le ore 15.45, sempre presso l’ufficio Pro Loco.

Domenica, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, trekking urbano di Castelnuovo e della Fortezza di Mont’Alfonso, con visita del Duomo dei SS.Pietro e Paolo, visita esterna della Rocca Ariostesca e spostamento a piedi fino alla Fortezza, dove sarà possibile ammirare dal binocolo panoramico le belle vedute che offrono le Alpi Apuane e l’Appennino con i rispettivi borghi, e rientro a Castelnuovo.

Si tratta di un trekking semplice alla portata di tutti con percorso ad anello su tratto di sentiero boschivo, sterrato e in salita. Non ammessi i passeggini per bambini. Indossare scarpe da trekking e portare con sé dell’acqua da bere. Prenotazioni entro le ore 18.30.

Dino Magistrelli