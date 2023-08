Centro raccolta rifiuti Svolta a Ghivizzano "Struttura innovativa"

Prossima apertura del nuovo Centro di Raccolta rifiuti nella frazione coreglina di Ghivzzano che andrà a sostituire quello attualmente attivo a Piano di Coreglia. "Sarà una struttura più efficiente e innovativa - spiegano dall’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli a guida Marco Remaschi che ha sostenuto il progetto nato dalla collaborazione con l’azienda di servizi ambientali Ascit -, studiata ad hoc per i conferimenti da parte degli utenti prenderà definitivamente il posto del vecchio punto raccolta che resterà in funzione fino al prossimo martedì, quando chiuderà i battenti. Pochi giorni di attesa, giusto il minimo per permettere le operazioni di ricollocamento dei materiali e lo spostamento delle attrezzature, poi, sarà perfettamente fruibile Il nuovo centro di raccolta che si trova in via di Gretaglia a Ghivizzano". Il servizio sarà, infatti, nuovamente disponibile al pubblico da lunedì 4 settembre e i materiali da conferire, così come gli orari di apertura, resteranno invariati: Il lunedì e il mercoledì a disposizione dalle 14 alle 18, mentre il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con chiusura prevista nei giorni festivi. Solo pochi minuti di distanza separano l’isola Ecologica Ascit attuale da quella nuova, organizzata con un sistema più funzionale e confacente alle norme di sicurezza e di conformità ambientale che le specifiche regole di settore impongono. Di fatto, gli spazi e la logistica sono stati studiati proprio per accogliere al suo interno solo l’utente e non più i mezzi adibiti alla raccolta. Un obiettivo, questo, considerato primario che sia l’azienda sia l’amministrazione hanno voluto perseguire con il fine di tutelare al massimo cittadini e lavoratori.

"All’interno del nuovo ambito – si dettaglia ancora in una nota informativa – l’utente troverà anche il centro del riuso solidale "Nova Vita", uno spazio di economia circolare e solidale creato nello scorso anno. Un luogo destinato a raccogliere oggetti e materiali ancora in buono stato, ma del quali cittadini intendono disfarsi, da una parte, per metterli a disposizione gratuitamente di chi ne abbia più bisogno, dall’altra. L’utente potrà così continuare a scegliere se dare nuova vita a diverse tipologie di materiali; dall’abbigliamento, alla biancheria per la casa, fino ai piccoli elettrodomestici, alle stoviglie e agli accessori per neonati e bambini. Tutto questo contribuirà a facilitare gli utenti, i quali potranno recarsi in un unico luogo per conferire i loro materiali. Ci auguriamo - auspicano in conclusione - che il nuovo Centro di Raccolta possa essere ben utilizzato da tutti, in sinergia con una adeguata raccolta differenziata, per favorire il bene dell’intera comunità".

Fiorella Corti