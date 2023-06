Centro estivo Protezione Civile Oggi si ricevono le iscrizioni

Stamattina, domenica 18 giugno, dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, presso la sede del Centro operativo comunale (Coc), in località Orto Murato, a Castelnuovo, si ricevono le domande di iscrizione per la partecipazione al campo estivo di protezione civile organizzato dalla sezione Autieri della Garfagnana, in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Il limite massimo è di trenta iscritti. Il campo è rivolto a ragazzi dai 10 ai 13 anni e si svolgerà a San Romano dal 2 al 9 luglio. Gli iscritti dovranno essere residenti nei Comuni di Castelnuovo e di San Romano, o comunque frequentanti le scuole in quei Comuni. Per altre informazioni: [email protected] oppure telefonare ai numeri 339 1823620 oppure 349 8729088.

Dino Magistrelli