Centro del Riuso a Capannori: la Nuova Casa è Pronta

Ci siamo. La nuova casa è pronta. Sarà inaugurato martedì 17 ottobre, alle 18, il nuovo centro del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche "DueVolt" gestito dall’associazione Hacking Labs a seguito di un bando di assegnazione emesso dal Comune. Saranno presenti al taglio del nastro il sindaco, Luca Menesini, Monia Monni assessora regionale all’ambiente, Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy e coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e Mirko Bernardi, presidente dell’associazione Hacking Labs. Il centro del riuso è situato nei locali dell’ex Ceseca in via di Piaggiori Basso a Segromigno in Monte che sono stati appositamente ristrutturati dall’amministrazione comunale grazie ad un finanziamento europeo ottenuto con il progetto Reusemed, che mira proprio a sviluppare politiche di sostenibilità e di riuso. Il nuovo centro si occupa del ritiro e della sistemazione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, soprattutto materiale informatico, che molto spesso finiscono all’isola ecologica o in discarica quando invece possono tornare a nuova vita. Un aspetto che coniuga il rispetto per l’ambiente con la cosiddetta economia circolare. L’evento inaugurale è aperto a tutta la cittadinanza.

M.S.