Centro antiviolenza Luna Incontro formativo per “Restare in vita“

Domani alle 9 nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio, in San Micheletto 3, o in modalità zoom, si apre la prima giornata formativainformativa di “Restare in vita” – Non solo femminicidi. La costruzione del progetto di fuoriuscita dalla violenza: analisi dei percorsi per il raggiungimento dell’autonomia attraverso il lavoro. Per partecipare il link di riferimento è forms.gle2px8G5aqKKm4mHNv7. E’ il primo di una serie di incontri formativi organizzati dal Centro Antiviolenza Luna, nell’ambito della formazione di rete territoriale, questo dedicato all’inserimento e re-inserimento lavorativo.