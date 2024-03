Lucca, sos violenze: 100 richieste in più nell’ultimo anno. Piene le case rifugio

Lucca, 6 marzo 2024 – Oltre cento accessi in più in un anno al Centro Anti violenza Luna, 385 in totale nell’arco del 2023. Due modi per leggere la notizia, probabilmente due verità speculari: il fenomeno che ancora non si estirpa e una sensibilizzazione più diffusa che fa crescere consapevolezza e, quindi, richieste di aiuto. Una rete a maglie sempre più fitte per tentare di sventare il “peggio“.

I dati forniti dal Centro Luna ieri focalizzano 196 prese in carico. Quindi di 385 contatti solo la metà accetta di farsi seguire e proteggere. E sono 118 i casi (provenienti sia dalla Toscana che dal territorio nazionale) diventati esigenze pressanti e ineludibili di ingresso in protezione. Ma solo 36 sono stati esauditi, è questo infatti il numero massimo dei posti letto nelle case rifugio a cui sono stati indirizzati anche 35 minori.

“Quelli nelle nostre case rifugio sono letti che non si raffreddano mai – ha detto Daniela Caselli, presidente del Centro Luna – C’è un turnover continuo e lunghe liste di attesa. E’ chiaro che laddove non abbiamo posto noi cerchiamo nelle strutture di altre province e comunque per quelli che ci arrivano in emergenza dal pronto soccorso o dalle forze dell’ordine abbiamo sempre soluzioni cuscinetto“.

Una volta che si è rivolta al Cav (centro anti-violenza) la donna può usufruire di un supporto psicologico o di una consulenza legale, e anche di orientamento al lavoro, nel percorso non facile di agganciare l’autonomia economica. Nel 2023 sono state 1.006 le ore di supporto psicologico, più di 100 quelle di consulenza legale. Un dato che è pericolosamente cambiato nel tempo (ma anche questo ha una doppia faccia di lettura): si abbassa l’età delle donne oggetto di violenza. Fino a uno-due anni fa, era intorno ai 40-50. Oggi la metà delle donne che si rivolge al Cav ha sotto i 39 anni. Non cambia invece, purtroppo, la spinta a denunciare: il 53% non lo fa. “Ma chi va avanti di solito non si ferma – spiega Caselli –, anche perchè quello che intraprende insieme a noi è un percorso che spinge la donna a non vedersi più attraverso gli occhi dell’altro da cui era considerata una buona a nulla. Recupera stima in se, inizia a riprendersi cura della propria persona e a voler veramente svoltare. Quando ci lasciano ci fanno trovare lettere con parole come “mi avete restituito la vita“. Ecco per noi lì c’è tutto“.

Su questo percorso si inserisce anche il ruolo di Palazzo Micheletti a Borgo Giannotti, che la Fondazione Cassa di Risparmio ha dato in comodato d’uso gratuito alla Luna. “E’ qui che allestiamo il mercato dove le donne possono trovare vestiti, trucchi, accessori lasciando, se vogliono, un’offerta. Perchè è importante anche ricostruire un percorso di dignità“. Nel 65% dei casi sono donne di nazionalità italiana, nel 30% extra Ue. Il tipo di violenza perpetrato è soprattutto psicologica (214 casi), ma anche fisica (161), aumenta quella economica (56), molestie e stupri (49), stalking (39).

Un’attività centrale è quella svolta nelle scuole dalle primarie in poi, per un totale di oltre 40 classi in cui la Luna ha fatto “lezione“ nell’arco del 2023, per aiutare a sradicare, ad esempio stereotipi di genere. Inoltre il centro offre un servizio gratuito di sportello di ascolto per studenti, genitori e insegnanti per accogliere problematiche non solo inerenti alla violenza, ma a qualsiasi tipo di disagi scolastico-relazionale. E non a caso si chiama significativamente “Uno sportello per te“. “Cerchiamo di dare tutto ciò che possiamo grazie anche a uno staff eccezionale – ha sottolineato la presidente Daniela Caselli – e a un territorio che ci vuole bene. Ce ne accorgiamo da come siamo accolte, dalle porte aperte che incontriamo, dalle donazioni. La socialità ci sta aiutando moltissimo e questo ci dà benzina e ci scalda il cuore“.