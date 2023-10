Centro Affidi della Piana. Una mattinata dedicata a conoscere il servizio

Il mese di ottobre è dedicato alla promozione dell’affidamento familiare, uno strumento di aiuto e di sostegno temporaneo a bambini o ragazzi che provengono da una famiglia in difficoltà e che quest’anno festeggia quarant’anni dalla sua istituzione. Per avvicinare le famiglie, ma anche le singole persone alla sua conoscenza, la conferenza dei sindaci integrata Asl della Piana di Lucca invita tutti i cittadini di Lucca e dei comuni della Piana a una mattinata, domani, al Centro Affidi di San Vito (Centro Civico di via Giorgini 22). L’iniziativa prenderà avvio alle 10.30. Info, 0583.442021 – 442026.