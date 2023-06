Centri estivi, oltre 600 bambini usufruiranno dei voucher comunali

Sale la richiesta di aiuti alle famiglie sotto forma di domande di contributi per le scuole estive per i minori e il Comune di Capannori risponde ammettendo oltre 600 bambini fra quelli che potranno usufruire dei voucher comunali.

Sono infatti giunte al Comune di Capannori il doppio delle richieste di agevolazioni rispetto allo scorso anno (quando ne usufruirono poco meno di 300 bambini) e l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Menesini ha velocizzato i tempi e ha già comunicato alle associazioni che svolgono le attività, le domande accolte (tramite numero di protocollo della richiesta), in modo che la famiglia riceva subito lo sconto quando iscrive il figlio, oppure sia rimborsata se ha già pagato.

I voucher sono stati assegnati tramite un avviso pubblico e destinati alle famiglie con Isee fino a 30.000 euro. E’ previsto un ‘bonus’ massimo di 170 euro fino a 7.500 euro di Isee. L’importo del contributo cala in maniera lineare e puntuale fino ad un minimo di 70 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 25.000,01 euro e 30.000 euro. Per ogni bambino che abbia una disabilità certificata, ai sensi della Legge 104 del 1992, il voucher compartecipativo sarà di 200 euro.

"Siamo molto soddisfatti dell’alto numero di bambini che, quest’anno, usufruiranno delle agevolazioni comunali per far frequentare i centri estivi - dice Matteo Francesconi, vicesindaco con delega alle Politiche giovanili - . Per noi è importante aiutare e agevolare più famiglie possibile, perché sappiamo come d’estate sia complicato conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura. Molte delle attività estive sono rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità e questo è un aspetto significativo ai fini dell’inclusione".

"Da quest’anno, infine, il voucher non sarà a rimborso, ma sarà scalato, per chi ne ha diritto, dall’importo della retta al momento del pagamento per agevolare al massimo le famiglie - conclude Francesconi - . Un bel gioco di squadra con i gestori dei centri estivi, che ringrazio, per semplificare la vita ai cittadini".

Massima libertà per le famiglie, che hanno potuto scegliere nelle settimane passate fra oltre 40 realtà diverse, tutte abilitate allo svolgere attività con ragazzi e bambini: dalle parrocchie, alle scuole, alle società sportive, ai centri pedagogici e didattici.