Cento tonnellate in meno di Co2 La svolta ‘green‘ del Consorzio

È un bilancio ambientale 2022 virtuoso quello appena approvato dal Consorzio Toscana 1, contrassegnato da una maggiore attenzione verso la qualità e alla valorizzazione dell’ambiente. A tutto questo si associa il potenziamento e la cura delle sedi consortili e i risparmi nella gestione con investimenti produttivi nelle energie rinnovabili. Un dato tra tutti parla dell’impegno per il contrasto ai cambiamenti climatici, ed è rappresentato da un numero: 100 tonnellate di CO2 non emessa. "L’attività svolta dal Consorzio 1 Toscana Nord nel 2022 – si legge in una nota – conferma la volontà di limitare l’impatto sull’ambiente derivante dalle proprie attività e di individuare forme pratiche di azione in contrasto ai cambiamenti climatici". L’assemblea dell’ente consortile ha così approvato il bilancio ambientale 2022 "nel quale sono state confermate molte delle iniziative avviate negli anni passati volte a mitigare gli effetti della crisi climatica: tra queste – specifica il Consorzio – la piantumazione di 1082 alberi sul nostro territorio, l’efficientamento energetico di sedi e impianti con l’installazione di lampade led e la sostituzione dei sistemi di condizionamento dell’aria obsoleti, con l’obiettivo di eliminare l’utilizzo di combustibili fossili, più costosi e inquinanti". Dati e buone pratiche incoraggianti, dunque, alle quali si somma "l’incremento di produzione di energia dagli impianti fotovoltaici (nel 2022 ammonta a +14.656 kWh rispetto al 2021) per complessivi 190.439 kWh corrispondenti a 100,93 tonnellate di CO2 non emessa e all’effetto benevolo di 6.729 alberi equivalenti".

Vi è poi la ricaduta pratica e non meno importante, da un punto di vista economico, che ha permesso, si legge ancora nella nota, "un ricavo di ben 34.871,77 euro dalla vendita e un risparmio per minori consumi stimato in 32.831 euro". Si amplia, all’interno delle politiche per l’ambiente, l’incremento del parco mezzi elettrici dell’ente. Lo spiega il presidente del Consorzio Toscana 1, Ismaele Ridolfi: "Dalla fine del 2022 sono operativi 6 auto e 2 scooter completamente elettrici, che hanno permesso un’importante riduzione dei consumi di carburante e di emissione di gas climalteranti; grazie ai 66.364 km percorsi nel solo 2022 con auto a emissione zero, ricaricate dove sono presenti impianti fotovoltaici in regime di autoconsumo – prosegue il presidente – abbiamo ottenuto un risparmio stimato in circa 7.513 euro. E ancora, per quanto riguarda il consumo di energia per le sedi consortili – conclude – - gli effetti delle azioni del Consorzio rispetto alle annualità pre-Covid, si sono tradotti, nel 2022, in una minore emissione di CO2 pari a 552,48 tonnellate".

Alla fine del 2022 il Consorzio ha provveduto a collaudare il nuovo sistema di condizionamento dell’aria presso la sede di Capannori che ha permesso di eliminare la fornitura di metano, abbandonando quindi il combustibile fossile. Ridolfi non nasconde la soddisfazione, a fronte di un operato che aggiunge note positive alla gestione delle risorse economiche e al rispetto per l’ambiente: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto nel corso del 2022 – conclude il presidente – un anno profondamente segnato dalla guerra in Ucraina e dalle speculazioni finanziarie che ne sono derivate; il nostro Ente, che ha consumi energetici importanti derivanti dai numerosi impianti idrovori in gestione, è riuscito a far fronte ai consistenti aumenti delle bollette energetiche incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso ulteriori investimenti sul fotovoltaico, riducendo i costi e aumentando le entrate consortili". Secondo Ridolfi, infatti, "si tratta di una fondamentale azione di prevenzione, perché non si può prescindere dall’impegno a rimuovere le cause che, a monte, determinano eventi alluvionali sempre più catastrofici".

Maurizio Guccione