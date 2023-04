Cento pagine di dati, analisi e riflessione Il lavoro di un anno dei centri di ascolto

Il rapporto presentato ieri dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Lucca si accinge a presentare i dati raccolti nell’ultimo anno da volontari e operatori impegnati in attività di accoglienza, ascolto e aiuto di persone in condizione di povertà incontrate presso di Centri di Ascolto (CdA) dislocati sul territorio.

Anche il 2022, al pari degli anni precedenti, è stato un anno in cui vecchie e nuove forme di vulnerabilità hanno attanagliato le biografie di un numero significativo di persone, determinando un ulteriore aumento di coloro che si rivolgono ai CdA in cerca di sostegno per sé e per la propria famiglia. Il rapporto è una pubblicazione di oltre cento pagine.