Cento opere in mostra. E’ la super collezione di Massimo Caggiano

Dalla street art alla pittura, dalla fotografia fino alla cartapesta, tutte le forme dell’arte per un anno di mostre al Palazzo delle Esposizioni. Cento capolavori a firma di alcuni dei più importanti nomi del ritorno della pittura e della scultura nella storia dell’arte italiana e internazionale dagli anni Ottanta del XX secolo nella mostra Figurazioni, Sguardi, Persone e Vicinanze nella raccolta di Massimo Caggiano, aperta a ingresso libero fino al 28 gennaio 2024. È un mondo ancora per lo più poco conosciuto e accessibile, quello della collezione Massimo Caggiano. Trionfo della Bellezza, dell’arte e orgoglio del collezionista, un percorso ordinato guiderà i visitatori tra opere di artisti che hanno in comune la resistenza alle mode e il rifiuto delle tendenze programmate. La mostra, organizzata dalla Fondazione Banca del Monte, è visitabile dal martedì alla domenica con orario 15/19. “"Ho sempre desiderato – così Massimo Caggiano – e scelto opere che mi trasmettessero emozioni positive e che mi parlassero. Non interpreto le opere e non penso a cosa l’artista voglia dire nella sua opera: ho soltanto il desiderio di accostare le opere in maniera che le figure di un dipinto o di una scultura possano dialogare tra loro“.