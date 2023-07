“Cento non autosufficienti, mozione bocciata“

“Ancora quasi cento persone non autosufficienti in lista di attesa per il sostegno di cui hanno diritto, ma la maggioranza di destra boccia la nostra proposta di destinare una parte del milione di euro in arrivo dalla riduzione del capitale sociale delle Farmacie comunali per risolvere questo problema strutturale. Dopo il taglio di 700mila euro alle politiche sociali, la giunta dimostra di nuovo quanto sia interessata alle famiglie lucchesi in difficoltà”. Sono i componenti del centrosinistra della commissione sociale e sanità del Consiglio comunale (Enzo Alfarano, Daniele Bianucci e Lia Stefani) a raccontare quanto accaduto durante l’ultima seduta a Palazzo Santini, con la loro mozione bocciata dai voti decisivi di tutte le liste di maggioranza.

“Si tratta di un problema annoso che riguarda 92 famiglie della Piana, perché questi nuclei familiari sono lasciati a loro stessi – così Alfarano, Bianucci e Stefani – , senza alcun sostegno nonostante la gravità e la complessità della situazione che si trovano a gestire con un congiunto non autosufficiente. Per questo, avevamo presentato una mozione, con cui abbiamo chiesto alla giunta di impegnare 250mila euro, per coprire le quote sociali del sostegno,di competenza del Comune. Si sarebbe trattato di un quarto dell’extra gettito di un milione di euro, in arrivo nelle casse comunali a seguito della riduzione di capitale sociale delle Farmacie comunali. Di Vito ha detto che con il sindaco ha risolto le liste di attesa, in quale universo parallelo vive?“.